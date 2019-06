Sanitat destina 61,3 milions d’euros, 4 milions més que l’any passat, als plans de vacances i reforços

Connect on Linked in

Són un 8,84% més de contractacions de professionals que en 2018 i un 6,8% més de pressupost que l’any passat, un 25% més que en 2015



El Pla de Vacances contempla 8.985 contractes i el Pla de Reforços altres 422 professionals en 104 centres d’Atenció Primària

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública destinarà enguany un total de 61,3 milions d’euros tant per al Pla de Vacances (que contempla les substitucions per a les vacances del personal sanitari de tots els nivells assistencials), com per al Pla de Reforços dels centres d’Atenció Primària i consultoris de desplaçats en les zones de major afluència turística.

Això suposa un increment d’un 6,81% respecte al pressupost de 2018, any en què es van destinar 57,4 milions d’euros a tots dos plans estivals (3,9 milions d’euros més), i un augment de més del 25% (12,5 milions) respecte a la inversió de 2015.

Així ho ha assenyalat la titular de Sanitat, Ana Barceló, sobre el Pla Assistencial d’Estiu 2019 elaborat per aquest departament. Amb aquest pla es garanteix l’assistència en qualsevol punt de la Comunitat Valenciana, tant en els municipis turístics que veuen incrementada la seua població com en els no turístics.

D’aquesta manera, la Conselleria planifica i adapta els seus recursos a les demandes assistencials pròpies del període estival. Així, per a enguany es contempla realitzar 9.407 contractes al llarg de l’estiu, enfront de 8.643 de l’any passat, és a dir, un 8.84% més. Per categories, els nous contractes corresponen el 11,8% a personal facultatiu, el 32,2% a infermers o infermeres i el 23,2% a personal tècnic en cures auxiliars d’infermeria.

Pla de Vacances: 8.985 contractes

En concret, el pla de vacances o substitucions del personal sanitari està dotat de 57.054.761,32 euros. D’acord amb les necessitats plantejades pels diferents departaments, es contempla un total de 8.985 contractacions, enfront de les 8.227 de l’any passat (un 9,21% més). Per categories, el 32,1% d’aquests contractes corresponen a infermers o infermeres, 24,2% a personal tècnic cures auxiliar d’infermeria i un 10,4% a personal facultatiu.

El Pla de Vacances de 2019 consolida les línies assistencials desenvolupades durant l’any 2018, que va respondre eficaçment a totes a les necessitats assistencials.

En total, la cobertura de llits hospitalaris actius el mes de juliol serà de 90,7%, a l’agost la cobertura serà del 87,95% i al setembre del 92,03%. “Aquestes dades permetran comptar amb un major nombre de llits operatius respecte a l’any passat”, ha comentat Ana Barceló. La mitjana és del 90,23%.

Novetats assistencials respecte a l’anterior

Barceló també ha explicat que una de les principals novetats d’enguany és l’obertura de les següents unitats, entre altres: la unitat d’Hospital a domicili (UHD) i la unitat de Prevenció de Riscos Laborals, totes dues en el Departament de Sagunt; un Punt d’Atenció Continuada (PAC) d’Alboraia en el Departament Clínic-Malva-rosa; les unitats de Ressonància Magnètica i PET/TAC en el Departament d’Alacant-Sant Joan, juntament amb la UTCA del departament per a pacients amb trastorns de l’alimentació, i les unitats de SAMU de Morella i Villafranca en el Servei d’Emergències Sanitàries de Castelló.

A més, enguany estaran funcionant reforçades les unitats de Neonatología i UCI Neonatal dels departaments de la Fe i d’Alacant-Hospital General.

Un total de 422 professionals més i36 consultoris d’estiu

El programa de Reforços d’Estiu, per part seua, està dotat amb 4.271.681,44 euros. El programa contempla la contractació de 422 professionals. En concret, 128 a la província de Castelló, 186 a la província de València i 108 a Alacant.

D’aquesta manera, les noves contractacions aniran destinades a reforçar tant els centres d’Atenció Primària ja existents com la posada en funcionament de la xarxa de consultoris d’estiu habilitats per a atendre la població desplaçada, situats estratègicament en els municipis i zones turístiques de major presència durant aquesta època de l’any.

Aquests professionals s’han assignat a un total de 104 centres d’Atenció primària (25 a la província de Castelló, 26 en la d’Alacant i 53 en la de València).

Obertura de 36 consultoris auxiliars

S’ha programat l’obertura de 36 consultoris d’estiu en localitats amb notable augment de la població estival: 18 d’ells a la província de Castelló, 11 a València i 7 a Alacant amb la següent localització:

Els consultoris d’estiu que s’obrin a la província de Castelló són els d’Alcalà de Xivert Alcossebre Les Fonts; Peníscola Peñismar; Peníscola Sorolla; Benassal Font en Destrals; Almassora La Torre; Benicàssim Atlanta; Benicàssim Azulmar; Benicàssim Vilamar; Orpesa La Petxina; Orpesa La Marina; Oropesa Avinguda del Mar; Benicàssim Vila-real; Marjaleria; Torreblanca Torrenostra; Borriana Grau; Moncofa; Nules; i Xilxes.

A la província de València, s’obrin consultoris d’estiu per a atendre la població desplaçada a Puçol Platja; El Puig Santa María; Bellreguard platja; Piles; Daimús platja; Miramar platja; Tavernes platja, Xeraco, Cullera Mareny de Sant Llorenç i a Sueca Els Palmeretes i el Mareny Blau.

A la província d’Alacant, obriran els consultoris de Calp La Fossa; Dénia Els Marines; Xàbia Arenal; Alacant Urbanova; Santa Pola Casa del Mar; Santa Pola de l’Est i Santa Pola Platja.