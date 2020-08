Sanitat detecta 135 nous casos de coronavirus en l’última jornada en la Comunitat Valenciana

Print This Post

Se sumen 121 noves altes i el total de persones curades ascendeix a 18.730



– Els contagis des de l’inici de la pandèmia sumen 13.987 persones

La Comunitat Valenciana ha registrat des de l’actualització d’aquest dilluns 135 nous casos per prova PCR, que situen la xifra total de positius en 13.987 persones.

Per províncies, el nombre de nous casos és el següent: 15 a Castelló (1.891 en total); 51 a la província d’Alacant (4.667 en total); 69 a la província de València (7.405 en total, ja que s’ha reassignat 1 cas) als quals cal sumar 24 casos sense assignar.

D’altra banda, s’han donat 121 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades ascendeix a 18.730 persones: 2.649 a Castelló; 6.218 a Alacant; i 9.860 a València, a més d’1 cas no assignat.

D’aquesta manera, en aquests moments hi ha actius 1.711 casos, la qual cosa suposa un 7,81% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 126 persones ingressades: 12 a la província de Castelló, sense pacients en UCI; 45 a la província d’Alacant, d’ells 7 en l’UCI; i 69 a la província de València, 4 d’ells en UCI.

No s’ha registrat cap defunció per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de defuncions es manté en 1.480 persones: 227 a la província de Castelló, 515 en la d’Alacant i 738 en la de València.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 607.254, de les quals 473.605 han sigut a través de PCR i 133.649 mitjançant test ràpid.

Actualització de la situació en residències

En aquests moments hi ha algun cas positiu en 16 centres: 0 a la província de Castelló, 7 en la d’Alacant i 9 a la província de València.

– Residents nous positius: 7

– Treballadors nous positius: 9

– Residents morts: 0

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari només 2 residències en la Comunitat Valenciana: 0 a la província de Castelló, 1 a la província d’Alacant i 1 a la província de València.

Actualització brolles de coronavirus

Nous brots:

· València: 5 casos. Àmbit d’oci

· Bétera: 4 casos. Origen social

· Requena: 5 casos. Origen social

· Sant Joan d’Alacant: 7 casos. Origen social

Brots anteriors:

· València: el brot resultat de 5 brots familiars i 1 d’origen social que es va determinar que tenien el seu origen comú en un únic àmbit social i, per tant, és un únic brot de caràcter social, suma ja 84 casos positius.