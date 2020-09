Sanitat ha prorrogat 14 dies més la limitació de reunions i les visites a residències a la ciutat de València

Connect on Linked in

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha prorrogat durant 14 dies més les mesures de control sobre la pandèmia que es van adoptar per a la ciutat de València. La decisió es pren després d’analitzar els informes epidemiològics sobre la incidència del virus en la capital.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha assenyalat que “la situació epidemiològica de la ciutat de València ha millorat, encara que no prou com per a alçar les mesures adoptades per a la contenció i prevenció del virus”.

En concret, continuen estant vigents durant dues setmanes més la restricció total de visites i eixides en les residències de majors de la ciutat de València i l’obligatorietat de limitar reunions familiars o d’amics a un màxim de 10 persones, també a València capital.