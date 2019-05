Sanitat incorporarà un nou sistema intel·ligent.

Print This Post

La Conselleria de Sanitat incorporarà una nova eina amb tècniques d’intel·ligència artificial a la classificació d’urgències i emergències sanitàries a través del telèfon 112 per a optimitzar la resposta sanitària.

El 60% de les trucades que rep el 112 són de caràcter sanitari, açò suposa prop de 1.500 casos al dia, La nova eina ha sigut desenvolupada al llarg de quatre anys per la Conselleria de Sanitat, l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, la Universitat de València (UV) i la Universitat Politècnica de València (UPV), segons un comunicat de Generalitat.

La implantació del nou sistema de classificació farà un temps aproximat d’un any per a formar al personal operador del 112 en els nous protocols de treball i per a implantar dins del sistema informàtic d’emergències l’algorisme matemàtic d’intel·ligència artificial i les noves interfícies d’usuari.

Aquest fet s’ha caracteritzat per ser un pas important de cara al futur de la sanitat.