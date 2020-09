Sanitat manté la comunicació amb pacients incorporant tràmits que redueixen les consultes presencials i el risc de transmissió del virus

Print This Post

És possible descarregar comunicats de baixa o informes d’escolaritat, així com actualitzar les dades de la targeta SIP sense haver d’anar al centre de salut



L’APP GVA +Salut permet sol·licitar cita prèvia amb el personal sanitari de referència

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través de la Secretaria Autonòmica d’Eficiència Tecnològica, ha anat implementant durant la situació de pandèmia que vivim tràmits i serveis que mantenen l’atenció a les necessitats assistencials de la població i al temps redueixen les consultes presencials per a minimitzar els riscos de transmissió del coronavirus.

Així, per exemple, es poden descarregar de comunicats de baixa (IT) a través de la història de salut electrònica (consultar ací), així com sol·licitar l’enviament del certificat de salut escolar i altres documents de manera segura fent ús de la plataforma ‘Transit’, posada a la disposició dels i les professionals sanitaris.

Una altra de les gestions que és possible realitzar de manera telemàtica, sense haver de desplaçar-se, és actualitzar les dades de la targeta sanitària (telèfon mòbil, e-mail o domicili).

En cas de tindre certificat digital, aquest procediment es pot completar en d’aquesta adreça electrònica (consultar ací)

Si la persona no disposa de certificat electrònic, el tràmit es pot realitzar a través del formulari allotjat en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat (consultar ací).

Sanitat també ha implementat, a través de l’App GVA+Salut, l’opció de sol·licitar cita telefònica per a Medicina Familiar, Infermeria o Pediatria, en el cas que el problema de salut no requerisca d’una atenció urgent.

L’APP permet a tots els usuaris i usuàries accedir des del seu telèfon mòbil a la sol·licitud, modificació i anul·lació de cites mèdiques en Atenció Primària sense esperes i sense haver d’acudir al centre de salut.

Per a accedir a la cita telefònica n’hi ha prou amb descarregar l’aplicació GVA+Salut des de Google Play o App Store (està disponible en les dues llengües oficials), i introduir les dades de la targeta sanitària, que queden registrats per a cites posteriors.

D’aquesta manera, els tràmits administratius o les visites demorables es poden resoldre sense haver d’anar al centre de salut. Ara bé, si el personal mèdic o d’infermeria detecta que l’atenció presencial és necessària, s’activen els mecanismes perquè la persona es desplace fins al centre sanitari en un horari concertat, a fi de no coincidir amb altres usuaris que puguen ser focus d’infecció. Si és preferible l’assistència domiciliària, els sanitaris són els que acudeixen a la seua casa.

A més, des de GVA +Salut es poden descarregar les cites en el calendari del ‘telèfon intel·ligent’, generar justificants i registrar a més d’un usuari en el mateix dispositiu, la qual cosa facilita la gestió familiar.

L’aplicació també permet consultar els tractaments farmacològics i rebre alertes personalitzades.



Amb el mateix objectiu d’evitar desplaçaments als centres mèdics i previndre d’aquesta manera la transmissió del coronavirus, continua sent possible retirar els medicaments prescrits en la farmàcia presentant només la targeta sanitària, ja no és necessària la recepta en paper.