Sanitat publica la licitació de la redacció del projecte i la direcció d’obra del nou centre de salut en Parc Central

Fins al 20 de maig està obert el període de presentació d’ofertes

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha publicat la licitació de la redacció del projecte i direcció d’obra del nou Centre de Salut Torrent III per un import de licitació de 126.892 € El període de presentació d’ofertes finalitza el pròxim 20 de maig. A aquest centre es traslladarà part de l’equip d’Atenció Primària del centre de Torrent I. La inversió prevista per a l’adequació d’aquests locals com a centre de salut és d’1.373.370 €.

Per a la creació del nou centre de salut s’utilitzarà un local situat al carrer Mont-real 76, cantonada amb carrer Atlanta 96, adquirit per l’Ajuntament de Torrent i cedit per a albergar el nou centre de salut en Parc Central, en plena zona d’expansió de Torrent.

La creació del nou Centre de Salut Torrent III permetrà descongestionar el Consultori Auxiliar del Vedat, ja extralimitat en la seua capacitat, i el centre de Salut de Torrent I de Pintor Ribera. La població prevista per a atendre en el nou centre de salut és de 13.000 persones.

El nou centre comptarà amb una àrea de recepció amb dos llocs per a atenció directa en el mostrador, un despatx de suport administratiu i local informàtic (rack) i megafonia.

Així mateix, comptarà amb una àrea de medicina amb 8 consultes mèdiques i 5 consultes d’infermeria. D’altra banda, hi haurà una àrea de pediatria amb 2 consultes de pediatria i una d’infermeria.

El centre estarà dotat d’una àrea d’extraccions amb sala d’extraccions i una sala de tractaments/box d’observació. En l’àrea maternal hi haurà una consulta de matrona, una sala d’educació sanitària, un magatzem i un vestuari per a dones.

Finalment, en l’àrea administrativa se situaran dos despatxos de coordinació, una sala de juntes/biblioteca, una sala d’estar personal amb office per a 10 persones i un vestuari personal.