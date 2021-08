Sanitat recomana i prioritza la vacunació contra la COVID-19 en dones lactants i embarassades

Print This Post

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, dins de la campanya de vacunació contra la COVID-19, està prioritzant a les dones embarassades amb l’objectiu que arriben completament immunitzades al període de l’embaràs en el qual hi ha més risc de complicacions si es contrau la infecció, i que se situa a partir de finals del segon trimestre. La recomanació de vacunar-se contra la COVID 19 s’estén també als qui estan en període de lactància o planifiquen quedar-se embarassades.

En est sentit, la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut ha acordat recomanar la vacunació de les dones gestants en qualsevol trimestre de l’embaràs, ja que la vacuna contra la COVID-19 redueix el risc de complicacions tant per a la mare com per a el/la bebé.

La vacuna, segons l’evidència disponible fins al moment, evita possibles complicacions, especialment si existeixen factors de major risc com poden ser l’obesitat, la hipertensió arterial, la diabetis o la preeclampsia.

A més, és important que les persones de l’entorn de l’embarassada compten també amb una vacunació completa i que es continuen mantenint les mesures de prevenció, com evitar al màxim els contactes, ventilar els espais, evitar les aglomeracions, usar la màscara, guardar la distància social i llavar-se les mans amb freqüència.