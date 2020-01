Sant Antoni Abat reuneix a Almussafes a nombrosos amants dels animals

Connect on Linked in

La commemoració es va dur a terme el passat dissabte 18 de gener amb la tradicional benedicció, una dansada amb balls típics valencians i un concert



Centenars de persones van participar el passat dissabte 18 de gener a les 13 hores en la tradicional benedicció dels animals celebrada a Almussafes amb motiu de la commemoració del dia de sant Antoni Abat. La festa va incloure també a la vesprada una actuació de danses al voltant de la foguera i un concert de dolçaines en el Centre Cultural. Penya Carreters, Dansaires del Tramusser, el centre Professional de Música Lira Almussafense, la Colla d’Al-mansaf i la Parròquia de Sant Bertomeu Apòstol van organitzar la programació en col·laboració amb l’Ajuntament de la població.



La festa dedicada a sant Antoni Abat es va viure intensament a Almussafes el passat dissabte 18 de gener. Com cada any, la ciutadania es va bolcar amb totes les activitats que es van programar al llarg de la jornada amb l’objectiu d’honrar al patró dels animals.



La primera d’elles va ser la benedicció de mascotes, una iniciativa que es va celebrar a partir de les 13 hores en la plaça Major, just a les portes de l’església de la població. Allí, el rector local, D. Andrés Chornet, va rebre a totes aquelles persones que volien que els seus animals comptaren amb la protecció del sant.



En l’acte van estar presents, a més de gossos, ocells o peixos, entre altres espècies, desenes de cavalls amb els seus corresponents carros procedents d’Almussafes i d’altres municipis com Benifaió, Sollana, Algemesí, Carlet, Albal, Catarroja, Sueca y Alginet. Tots ells van realitzar prèviament, i amb l’organització de la Penya Carreters, una desfilada per diversos carrers del nucli urbà.



Una altra tradició que s’ha recuperat a Almussafes des de fa alguns anys amb motiu d’aquesta efemèride és l’encesa d’una foguera al voltant de la qual s’ofereixen balls típics valencians. L’actuació, que es va dur a terme en el mateix emplaçament, però a les 17 hores, va estar a càrrec de Dansaires del Tramusser i la música la va interpretar l’alumnat de dolçaina del Conservatori Professional de Música.



La fi de festa va tindre lloc a les 19.30 hores en el Centre Cultural, on es va oferir un concert gratuït en el qual la Colla d’Al-mansaf i el Grup de Vent del Centre Professional de Música de la Societat Musical Lira Almussafense van recuperar alguns temes populars de la regió.