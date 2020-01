Sant Antoni celebra en València la seua Festivitat gran

Connect on Linked in

Un any més el carrer de Sagunt de València s’ha omplit d’animalets



El motiu? La celebració de la Festivitat de Sant Antoni, el carrer de Sagunt de València ha sigut seu i testimoni de la benedicció de milers d’animalets que acompanyats dels seus amos han gaudit d’un dia de festa i germanor

No hi ha faltat el tradicional panet com a present per l’assistència

Representants del consistori valencià, com ara Sandra Gómez, Joan Ribó, Pere Fuset i les Falleres Majors de València 2020 també han estat presents en l’acte inclòs alguns han desfilat amb les seues mascotes