Satisfacció per la bona acollida de les noves ajudes a l’escolarització a Paiporta

Més de 70 famílies ja han sol·licitat aquesta subvenció que es pot demanar fins al pròxim 15 de setembre

Les noves ajudes a l’escolarització en centres Infantils de Primer Cicle, que han entrat en vigor per primera vegada aquest curs escolar, avancen a bon ritme.

A dia de hui, la Regidoria d’Educació ha rebut un total de 77 sol·licituds de famílies paiportines per demanar aquesta nova ajuda, una fórmula més que es posa en marxa des de l’àrea per fer més accessible l’educació no obligatòria.

Per al regidor d’Educació, Alejandro Sánchez, “la demanda que estan tenint aquestes ajudes i la bona acollida per part de les famílies ens està confirmant que les nostres polítiques van cap a la bona direcció. No ens casem de repetir que l’aposta d’aquest equip de govern pels nostres menuts i menudes, a través de l’educació pública i de qualitat, és la nostra prioritat”.

Amb 31.000 euros del pressupost d’Educació per a l’escolarització en escoletes, aquestes ajudes estan destinades a les famílies amb menors d’entre 0 i 3 anys, empadronades a Paiporta i matriculats en Escoles Infantils de Primer Cicle autoritzades per la Conselleria d’Educació. Les famílies que encara no les hagen sol·licitat tenen fins al pròxim dimecres 15 de setembre. Les persones interessades poden consultar les bases i la documentació requerida a través del següent enllaç.