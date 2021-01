Se suspenen les competicions dels 39 jocs esportius municipals de València durant el mes de gener

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Fundació Esportiva Municipal de València ha decidit suspendre temporalment, durant el mes de gener, la fase municipal dels 39 Jocs Esportius de la ciutat de València. “Esta decisió es pren a causa de la difícil situació generada per la pandèmia de la covid-19 que viu la ciutat actualment i que ha obligat a extremar les mesures de seguretat”, tal com ha explicat la regidora d’Esports, Pilar Bernabé.

L’objectiu principal d’esta mesura és evitar el desplaçament i el contacte entre grups d’esportistes de diferents centres o entitats esportives. Esta decisió se suma a la resolució de 5 de gener, adoptada per la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en la qual suspenia la participació dels xiquets i xiquetes de fins a 11 anys en esdeveniments i competicions esportives organitzades per persones o entitats públiques o privades, en el marc dels Jocs Esportius, de l’esport federat o de l’esport no federat.

La mesura afecta a totes les categories (prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil) i les equivalents segons les modalitats esportives i se suma també a la recent decisió d’algunes federacions de suspendre totalment les seues competicions.

En este sentit, la regidora d’Esports i presidenta de la Fundació Esportiva Municipal, Pilar Bernabé, ha indicat que “des d’esta mateixa setmana i fins a final de gener se suspenen els Jocs Esportius de València perquè des de la Fundació Esportiva Municipal som conscients que la situació de la pandèmia ha empitjorat en estos últims dies i volem preservar el contacte que les diferents trobades i competicions que tenen lloc entre diferents equips”.

“Per tant, -ha continuat Bernabé- fins al 31 de gener les competicions, organitzades per la Fundació, pararan en totes l’edats i esperem que el mes de febrer es puguen reprendre amb una corba pandèmica molt més baixa”.

Els esports afectats per esta mitjana són: Futbol Sala; Handbol; Rugbi; Bàsquet; Hoquei; Voleibol; Miniolimpiadas; Escacs; Badminton; Atletisme; Esgrima i Xec Ball.

Escoles i jocs esportius

La Fundació Esportiva Municipal desenvolupa dos programes esportius en edat escolar; les Escoles Esportives (EEDD), que estan destinades a tots els alumnes i alumnes en les diferents etapes d’edat escolar, és a dir, d’entre 4 i 18 anys i els Jocs Esportius. Estos últims són la competició municipal en la qual participen les EEDD juntament amb altres equips de centres o entitats esportives del municipi.

Amb les EEDD, organitzades per les Federacions i associacions esportives en col·laboració amb la Fundació Esportiva Municipal, busquen promoure l’educació, la cohesió social, un estil de vida saludable i integrar a totes i tots els escolars a través de l’activitat física i dels valors de l’esport.

Les activitats són de caràcter voluntari, complementàries a l’assignatura d’Educació Física i tots els grups són mixtos. Les classes s’imparteixen en horari no lectiu i en dies laborables, amb la intenció de facilitar la conciliació familiar de les mares i pares treballadors amb les seues filles i fills en edat escolar.

L’oferta esportiva de les Escoles abasta un total de 30 esports entre els quals es troben: Activitat Física Base, preesport, escacs, atletisme, bàdminton, bàsquet, handbol, colpbol, esgrima, FESA, futbol sala, futbol femení, gimnàstica rítmica, gimnàstica artística, hoquei, judo, karate, natació, natació sincronitzada, orientació, pàdel, frontenis, pilota valenciana, rugbi, taekwondo, tennis de taula, rem, triatló, voleibol i waterpolo.