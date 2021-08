Segons una enquesta realitzada, el 60% de joves de Carcaixent preferiria vacunar-se en els centres educatius

Connect on Linked in

Des de l’Àrea de Benestar Social a través de la UPCCA (Unitat de Prevenció de Conductes Addictives) es va llançar una enquesta en la que es plantejava a les i els joves de la localitat la seua preferència sobre el lloc on ser vacunats. Segons els resultats, de les 273 persones entre 11 i 20 anys, el 58,9% va escollir la possibilitat de vacunar-se en els centres educatius front el 35,5% que es van decantar per ser vacunades en punt de vacunació. La resta, el 4’9% de joves, van seleccionar l’opció que no volen que se’ls vacune.

Segons les conclusions de l’estudi elaborat per la UPCCA, la gran majoria (58,9%) de joves enquestats/des són partidaris de vacunar-se en el propi centre escolar, el que suggerix la necessitat de valorar la incorporació en l’estratègia de vacunació el que es trasllade el punt de vacunació d’este sector d’edat al propi centre escolar.

Per altra banda, respecte a una fase prèvia realitzada en maig sobre la decisió de vacunar-se o no, s’observa un increment considerable de població d’este grup d’edat que indica que no vol vacunar-se. D’un 2,2% passa a un 4,9%. Les conclusions de l’estudi apunten que resultaria interessant que es realitze alguna campanya de sensibilització dirigida especialment a este grup d’edat.

Segons Teresa Oliver, regidora de Benestar Social, les dades que mostra l’enquesta són molt significatives «per una banda ens mostra que les i els joves no tenen del tot clara l’opció de vacunar-se, per tant caldria reconsiderar apropar la vacunació als centres per tal d’aconseguir el major nombre de població jove immunitzada ja que és l’única manera d’acabar amb la pandèmia d’una vegada per totes».