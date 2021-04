Sellent aplicarà beneficis fiscals als veïns que instal·len plaques fotovoltaiques

Connect on Linked in

És un pas més cap a la transformació sostenible que molts dels pobles de la Ribera Alta estan duent a terme durant els últims mesos. Esta vegada és l’Ajuntament de Sellent el que, mitjançant una Ordenança Municipal, ha anunciat que reduirà part de l’Impost sobre Béns i Immobles i l’Impost d’Instal·lació, Construcció i Obra a aquells veïns i veïnes del municipi que decidisquen instal·lar plaques fotovoltaiques en les seues cases per a aprofitar la energia solar.

En el cas de l’IBI, la bonificació serà d’un 50% durant els tres períodes impositius següents a la instal·lació, sempre que es complisquen tots els requisits presents en l’ordenança, mentre que la bonificació del ICIO serà d’un 95%. Ambdues reduccions impositives hauran de demandar-les els beneficiats a l’Ajuntament. Per a l’alcaldessa de Sellent, Raquel Sancho, és un gran pas cap a la sostenibilitat: “Un municipi tan lligat a la natura com el nostre ha d’estar sempre compromès amb esta mena de qüestions. La energia solar és un futur que ja tenim molt present. Per això, la importància d’ajudar els nostres veïns a prendre la decisió d’apostar per ella. Molts ja ho fan i tenen una vida més respectuosa amb el medi ambient. Nosaltres busquem el mateix. I, fins i tot, anar implantant més mesures com estes en els pròxims mesos”.