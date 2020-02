Sellent busca que els veïns s’enamoren en Sant Valentín del comerç local

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sellent ha iniciat una nova campanya per a promocionar el comerç local. El consistori que dirigeix Raquel Sancho ha activat una iniciativa de promoció dels establiments de la localitat a propòsit de la celebració de Sant Valentí, la festa dels enamorats. Així, l’ajuntament realitzarà un sorteig d’un sopar romàntic per a dues persones entre tots aquells veïns que realitzen les seues compres per a aquesta festa a les botigues de la localitat entre l’1 i el 14 de febrer. El sopar tindrà lloc el 15 de febrer en el bar de Sellent. Per a participar es pot adquirir un cupó amb la compra en una de les botigues, fins que s’esgoten existències.

El nombre de cupons s’expendrà en cada comerç depenent de l’import de la compra. L’ajuntament ha limitat la participació als majors d’edat que no regenten un comerç i el sorteig es realitzarà el 14 de febrer. “És la primera ocasió que realitzem esta iniciativa perquè volem que la gent de Sellent s’enamore del nostre comerç, una de les claus de la nostra supervivència com a poble. Tenim, per això, una ocasió doble per a demostrar el nostre amor, d’una banda amb la persona volguda i per una altra amb la nostra localitat”, argumenta l’alcaldessa del municipi, Raquel Sancho.