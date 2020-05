Sellent entrega més de 7.000 euros en ajudes a les famílies

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sellent s’ha proposat ajudar a les famílies i els comerços i establiments de la localitat amb els seus recursos amb l’objectiu de pal·liar els efectes de la pandèmia del Covid-19. Així, l’equip de govern que comanda Raquel Sancho ha aportat enguany subvencions per l’adquisició de pròtesis òptiques, la rehabilitació de façanes urbanes, el naixement de nous fills o la compra d’un primer habitatge en la localitat, a més d’una bonificació en l’impost de l’IBI per a les famílies nombroses. En total, s’han destinat més de 7.300 euros que suposen un alleujament per a les famílies de la localitat, que veuen així premiada la seua confiança en la localitat. “El nostre objectiu és ajudar a les famílies i transmetre-li el missatge que l’ajuntament està a la seua disposició i que viure a Sellent pot reportar-los importants beneficis. Combatre la despoblació és lluitar pel benestar de les famílies i lluitar perquè cada ciutadà puga edificar el seu futur amb tranquil·litat és millorar els llaços d’unió de la nostra comunitat”, argumenta l’alcaldessa, Raquel Sancho.



Gestió del Centre de Majors

L’Ajuntament de Sellent també ha decidit congelar l’arrendament que es paga per la gestió del Centre de Majors de la localitat, amb l’objectiu d’ajudar al sector de l’hostaleria i assegurar la viabilitat futura. En els pròxims mesos, quan es reprenga completament l’activitat, l’ajuntament negociarà la reactivació dels pagaments però de moment no pagarà per la gestió. A més, el consistori ha permés ampliar els metres que s’ocupen en l’ocupació de la via pública amb les terrasses. Sellent no cobra per aquest concepte.