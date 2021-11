Sellent organitza la tercera edició del concurs d’il·luminació i decoració de façanes i balcons

Amb l’objectiu d’engalanar els carrers del municipi, omplir de color Sellent durant les dates nadalenques i fomentar la participació dels veïns i veïnes de la localitat, el consistori ha impulsat l’organització de la tercera edició del “Concurs d’il·luminació i decoració nadalenca de façanes i balcons”. Sellent busca aconseguir una imatge més atractiva i més acollidora del municipi i per a això, intentarà implicar la gent de la localitat i també als comerços del municipi, als quals el consistori ha aportat un total de 250 € perquè puguen preparar premis. En total, cada establiment prepararà dues cistelles, lots o similars valorades en 25 € cadascuna. La proposta guanyadora es farà pública el 17 de desembre després d’un temps de deliberació del jurat, format per l’alcaldessa i la corporació municipal, que passaran casa per casa valorant, entre altres, criteris com el disseny estètic, la destresa i la dificultat, la sostenibilitat i l’estalvi energètic i l’originalitat. A més, també es recomana utilitzar il·luminació de baix consum. Una vegada vistes les cases, hi haurà dos premis per a cadascun per a les dues llars que presenten una decoració més atractiva a Sellent.

