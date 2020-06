S’enceta una nova etapa del servei LA RIBERA EN BIODIÈSEL amb l’increment del nombre de punts de recollida d’oli residual

Connect on Linked in

El Consorci de la Ribera va adjudicar el darrer mes de desembre de 2020 a l’empresa ECOACTIV JBD, SL el nou contracte del Servei de Recollida d’Olis Domèstics ‘La Ribera en Biodièsel’.

Amb aquest nou contracte es pretén donar un nou impuls al servei basat amb dos línies principals d’actuació. El primer eix d’actuació és l’augment de la xarxa de contenidors taronja als pobles de la Ribera per així facilitar la ciutadania un major nombre de punts d’abocament. Així mateix, s’està procedint a la desinfecció i/o substitució progressiva de la xarxa de contenidors existent.

El segon eix de treball s’orienta a treballar la comunicació i conscienciació de la ciutadania, amb la realització de xerrades, producció de material de comunicació i d’altres eines que provoquen un canvi de conducta en la ciutadania cap a un comportament més responsable.

Una de les primeres accions en aquest nou període ha estat la ubicació de 6 contenidors taronja per a la recollida d’oli vegetal residual al poble d’Alginet. Els contenidors s’han instal·lat a les següents adreces:

C/ Les Palmeres, avinguda de l’Estació, carrer Sant Ferran, Mercat Municipal

L’associació de veïns de les urbanitzacions de Lagos I i

l’associació de veïns de les urbanitzacions de Lagos II

El servei LA RIBERA EN BIODIÈSEL, té per objectiu aprofitar un residu com és l’oli vegetal de cuina per produir un combustible renovable i ecològic com és el biodièsel, evitant al mateix temps la contaminació de rius i barrancs i reduint la despesa de depuració de les aigües residuals urbanes.



Més informació:

Consorci de la Ribera – Àrea d’Energia

Edifici Polivalent Verge de la Salut – c/ de la Safor, 22 – 46680 – Algemesí

Telèfon 96 242 46 41

energia@consorcidelaribera.com