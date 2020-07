Senderisme nocturn a la llum de la lluna a Picassent

Connect on Linked in

La Regidoria de Joventut promou com cada any esta activitat dirigida al col·lectiu més jove de la localitat



Com cada any, té lloc al municipi una ruta de senderisme nocturn dins de la programació d’activitats organitzada des de la Casa Jove La Torta. Enguany, donades les circumstàncies ocasionades per la crisi sanitària provocada pel Covid19, la cita ha reunit un menor nombre de participants per tal de garantir la seguretat de totes les persones assistents.



Així, un total de 20 joves d’entre 14 i 30 anys, acompanyats per les persones responsables del grup, varen fer una ruta circular que va tindre com a punt de partida i arribada la Casa Jove. Al llarg del recorregut es va realitzar la visita a llocs tan emblemàtics de la localitat com ara el parc de les Garroferes del Barri de la Font de l’Omet, el Mas del Carme i el Parc Abril Martorell.



Esta activitat és el punt de partida de l’estiu a La Torta, que seguirà oferint una programació amb tallers de parkour i batucada durant els pròxims dies.