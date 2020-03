Serval enceta la nova campanya de Falles 2020 “Tot per l’aire” a Alzira

Connect on Linked in

El Servei de Valencià, Serval, ha posat en marxa la campanya “Tot per l’aire”, en la qual s’ha preparat marxandatge promocional en valencià amb motiu de les falles.

En total s’ha fet 3000 gots de plàstic amb penjador amb el lema “Viu la festa en valencià”, i 2000 ventalls amb el lema “Tot per l’aire” que es repartiran a l’espai del Serval a l’entorn de les mascletaes. Com en anys anteriors, s’instal·larà un photocall els dies 17 i 18 de març entre les 12.30 i les 15 hores a l’Avinguda Sants Patrons junt a la carpa de la Junta Local Fallera, on els visitants podran emportar-se un regal i al mateix temps fer-se fotos amb els lemes fallers; “Declarat ninot indultat”, “Encés/a per tu” “No s’és res, si no s’és poble” o “Senyora pirotècnica pot començar la mascletà”.

“Amb esta campanya volem fomentar l’ús del valencià en l’àmbit festiu i al mateix temps incidir i conscienciar la ciutadania de la importància de reutilitzar els envasos, en este cas els gots, al llarg, de les festes falleres”, ha comentat Aranda.

A més, enguany la campanya s’ha iniciat amb el repartiment del material als xiquets i xiquetes de La Nostra Veu. El regidor de Cultura, Alfred Aranda i Mata, ha estat l’encarregat d’entregar este material a la presidenta de l’associació, Ma. José Canet, Concretament s’han repartit xapes amb motius fallers i ventalls. “Amb este gest volem mostrar la nostra complicitat amb el col·lectiu de l’associació La Nostra Veu, i fomentar la integració real i plena de les persones amb diversitat funcional”.Els xiquets als quals s’han entregat estos obsequis s’han mostrat molt agraïts i ens han traslladat la intenció de passar pel nostre photocall instal·lat els dies 17 i18 de març.