Servicis Socials aprova les ajudes de menjador escolar per més de 2,5 milions d’euros

La Junta de Govern Local aprovarà demà les ajudes concedides

La Junta de Govern Local aprovarà demà les ajudes concedides en la convocatòria d’ajudes de menjador escolar de de València per un import de 2,5 milions d’euros, que cobriran els mesos de setembre de 2021 a juliol de 2022. Així ho ha anunciat la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, qui ha explicat a més, que hi ha la possibilitat d’ampliar el pressupost previst inicialment amb 350.000 euros addicionals. “Des de l’Ajuntament de València fem una aposta històrica per les ajudes de menjador per als xiquets i xiquetes de la ciutat, aportant més de 2,5 milions d’euros”, ha afirmat la regidora Lozano.

“L’objectiu d’estes ajudes per als menjadors escolars és promoure l’accés a l’educació infantil en condicions d’igualtat a través del suport a l’alimentació escolar de menors de 0 a 5 anys de la ciutat”, ha explicat Isabel Lozano . Els beneficiaris d’estes subvencions seran les famílies de l’alumnat escolaritzat a València en escoles infantils i guarderies que donen la possibilitat de cursar el cicle complet de 0 a 5 anys, així com els matriculats en centres concertats en el primer cicle d’educació infantil, que comprén una forqueta de 0 a 2 anys.

En esta convocatòria s’han admeses a tràmit 2.765 sol·licituds de beca, de les quals s’han concedit 2.403, el que suposa un 86,9% del total de sol·licituds admeses a tràmit. L’Ajuntament ha establert la quantia de 4,5 euros per dia i menor. Les famílies perceptores de Renda Valenciana d’Inclusió i les famílies extenses acollidores han sigut beneficiàries directes de l’ajuda, en compliment de la normativa autonòmica.

La principal millora respecte del curs escolar anterior és el caràcter retroactiu de les concessions, de forma que es podran gaudir des del dia d’inici del curs escolar, malgrat la data de resolució del llistat de concedides. “Des de Servicis Socials estem fent un esforç per a atendre la demanda d’estes ajudes, ja que hem anat incrementant en els darrers anys el pressupost destinat a estes beques”, ha conclós Isabel Lozano.