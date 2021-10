Set localitzadors dels Estats Units i Regne Unit visiten la província per a projectar futurs rodatges

Connect on Linked in

Un total de tres localitzadors de la indústria audiovisual dels Estats Units i quatre de Regne Unit visiten durant hui i demà diversos municipis de la província de València per a projectar futurs rodatges, en una acció organitzada per València Turisme a través de Film València.



Així, durant la jornada de hui els agents internacionals visitaran els municipis de Requena, Sagunt i Cullera, on coneixeran el patrimoni arquitectònic i cultural d’aquestes localitats, a més de degustar part de la seua gastronomia.



Demà dimarts, després de concloure la seua estada a Cullera, es desplaçaran fins a Gandia per a recórrer les seues platges, el port i visitar alguns dels seus llocs més emblemàtics de la zona, com el Monestir de Sant Jeroni de Cotalba i el Palau Ducal, a més de conèixer també la gastronomia local.La visita dels set localitzadors per a conèixer els possibles platons valencians va començar ahir diumenge a la ciutat de València, amb la col·laboració de València Film Office de l’ajuntament, on van visitar espais com a Fira València, la Ciutat de les Arts i les Ciències, Bombes Gens, el centre de la ciutat, el Jardí del Túria o l’Albufera, entre altres.



Accions prèvies a Valladolid

L’arribada de localitzadors internacionals a la província de València es produeix després de les trobades mantingudes per Film València (per part de Diputació de València) i València Film Office (per part de l’Ajuntament de València), Benidorm Film Office i Costa Blanca en el Summit and Expo Shooting Locations Marketplace celebrat els dies 21 i 22 d’octubre a Valladolid, on es va donar a conèixer el territori valencià i les seues peculiaritats culturals, paisatgístiques i gastronòmiques, claus a l’hora de seleccionar territoris on realitzar rodatges audiovisuals.