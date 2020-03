Setena edició del Seminari Internacional de Biopolímers en València

Connect on Linked in

AIMPLAS, Institut Tecnològic del Plàstic, ha inaugurat hui la setena edició del seu Seminari Internacional de Biopolímers i Composits Sostenibles, una trobada que durant dos dies reuneix a València a experts en bioplástics de tot el món.

Una vintena de ponents abordaran els reptes i oportunitats dels *bioplásticos i els *biocomposites en un context marcat per importants novetats en la normativa que afecta aquests materials així com per la preocupació per part dels consumidors per adquirir productes respectuosos amb el medi ambient.



Durant la inauguració d’esdeveniment, la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà i Herrera, ha posat el focus en els reptes i oportunitats que afecten els *bioplástics en la lluita contra el canvi climàtic. Mollà ha destacat el treball d’AIMPLAS com a “referent” en innovació en materials plàstics i el seu paper en la transferència de coneixement i ha incidit en com la seua experiència en Economia Circular contribueix a reintroduir els materials en el flux productiu.

Per part seua, Oliver Buchholz, de European Bioplastics, ha explicat com la producció global de bioplástics ha augmentat un 15% i, encara que l’envàs continua liderant aquest rànquing, les aplicacions en altres sectors com el tèxtil, l’agricultura, l’automòbil, o la construcció han guanyat quota de manera important pel que fa a materials procedents de fonts renovables. En relació amb el Green *Deal i la normativa de plàstics d’un sol ús, ha alertat sobre els problemes de seguretat alimentària que poden generar-se si es produeix una substitució dels polímers per altres materials menys regulats i ha assegurat que és necessari continuar investigant