S’ha celebrat al Saló d’Actes de la Casa de la Cultura d’Alcúdia un certamen per tal de promoure la lectura

Han participat alumnat de diferents escoles del municipi; escoles Heretats, les Comes, Sant Andreu i l’IES Els Évols

La localitat d’Alcúdia va acollir al Saló d’Actes de la Casa de la Cultura un Certament de Lectura en Veu Alta. Va ser un esdeveniment on participà alumnat de les escoles Heretats, Les Comes, Sant Andreu i el de l’IES Els Évols. La convocatòria s’organitzà en quatre categories i ha estat presentat per l’escriptora i artista Anna Moner.

Aquesta iniciativa forma part del projecte cultural De Viva Veu iniciat per la Fundació del Llibre i la Lectura amb col·laboració amb Ajuntaments adherits al projecte.

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és reforçar les tasques que es realitzen als centres educatius per millorar la lectura.

La idea de fomentar la lectura a través d’aquest tipus d’esdeveniments motiva a l’alumnat a participar.