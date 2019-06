S’ha presentat la campanya ‘Llegir en Valencià, monuments emblemàtics’ a la Sala Rex Natura d’Alzira.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La campanya pretén fomentar la cultura i la lectura valenciana.

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha presentat a la Sala Rex Natura d’Alzira, la catorzena edició de la campanya «Llegir en valencià», dedicada enguany a alguns dels espais més singulars del nostre territori amb el lema «Monuments emblemàtics».

Fomentar l’ús i llegir en valencià ha estat un dels objectius a cumplir.

«Llegir en valencià, monuments emblemàtics» són textos escrits expressament per a la campanya per escriptors i escriptores destacats com són Gemma Pasqual i Escrivà, Muriel Villanueva, Xavier Aliaga, Maria Jesús Bolta, Paco Esteve i Beneito, Mònica Richart, Josep Franco, Lliris Picó, Vicent Brotons, Manel Pitarch i Jovi Seser.

La campanya ha estat impulsada des de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura en la qual s’han implicat nombroses institucions públiques i privades vinculades al món del llibre i la cultura.

És l’única campanya d’animació lectora que, des de fa més de tretze anys i de forma ininterrompuda, fomenta la cultura i la lectura en la nostra llengua, i dona a conéixer els costums i les tradicions del poble valencià amb l’edició d’una col·lecció de llibres dirigida tant a lectors i lectores que ja estan habituats a llegir com als qui s’inicien en la lectura en valencià.