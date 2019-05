S’ha ubicat a l’avinguda Lluís Suñer un banc commemoratiu a la Fibromiàlgia

Connect on Linked in

Atenent la petició de l’associació de Fibromiálgia i Fatiga Crònica d’Alzira, ADAFIR, la Regidoria de Gestió Urbanística ha ubicat un banc de color blau en l’avinguda Lluís Suñer, en commemoració a esta malaltia que celebra el seu dia Internacional el pròxim diumenge 12 de maig.

La fibromiàlgia (FM) destaca per un dolor en els músculs i en el teixit fibrós (lligaments i tendons) i es caracteritza per un dolor musculoesquelètic generalitzat i sensació dolorosa a la pressió en uns punts específics. Una malaltia que no es veu però hi està ahí, i que afecta principalment a les dones.