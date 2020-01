S’han complit 196 anys de la creació de la Policia Nacional, un acte que ha tingut lloc a la Casa de la Cultura d’Alzira

Print This Post

S’han complit 196 anys de la creació de la Policia Nacional i és per això que s’ha celebrat un acte commemoratiu a la casa de la Cultura d’Alzira precedit per l’Inspector cap, cap de la Comissaria de la Policia Nacional d’Alzira-Algemesí Pedro Fisac Sobrino. L’acte ha sigut conduït per la també Policia Nacional dins del grup d’Investigació d’UDEV i Personal de recolzament de Participació Ciutadana, Mónica Carrió.

Entre els assistents cal destacar la presència de l’Alcalde d’Alzira Diego Gómez, la Regidora de Seguretat d’Algemesí, així com també alumnes del col·legi Tirant lo Blanch.