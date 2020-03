Print This Post

‘Si no estem en el pic, estem prop d’ell’ ha dit Salvador Illa, ministre de Sanitat, al comparéixer un dia més a la Moncloa, a més, ha recordat que segueixen arribant avions amb material sanitari.

Per altra banda, Fernando Grande-Marlaska ha destacat que el reial decret pel qual es regula el permís retribuït recuperable entra en vigor a partir de hui com també l’evolució de la crisi, informant que hem reduït els contagis a un nivell considerable.

Seguirem informant-los sobre les noves mesures adoptades pels ministres respecte a aquesta crisi.