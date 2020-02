S’inicia la segona fase del pla d’arbratge urbà a Alzira

Print This Post

Ha començat a executar-se la segona fase del pla d’arbratge urbà al carrer Doctor Ferran. Hui ja s’hi han instal·lat els primers masseters metàl·lics de color corporatiu. En total seran 10 arbres de la varietat ficus urbans.



En esta zona s’ha plantat utilitzant masseters ja que el subsòl de la calçada està infectat per la xarxa de comunicacions, elèctrica, gas i aigua. Tot açò ha fet que no es puga plantar al subsòl com es va poder fer a la primera fase als carrers Verge del LLuch i J. Pau.



El regidor de Serveis Urbans i Obres Públiques, Fernando Pascual, ha declarat que “Amb este tipus d’actuacions continuem construint una ciutat cada vegada més sostenible i al mateix temps fem front per a contrarestar les emissions de CO2”.