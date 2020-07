S’investiguen les causes de l’incendi de 9 vehicles en un pàrquing municipal de Sueca

Connect on Linked in

Sobre les 15 hores, la Policia Local de Sueca ha sigut alertada per un incendi produït en el pàrquing municipal del carrer València. En eixos moments, es trobaven estacionats mig centenar de vehicles, dels quals 9 han quedat totalment calcinats. “Els agents de la Policia Local han procedit a acordonar la zona, i la Guàrdia Civil s’ha fet càrrec de l’atestat. Així mateix, l’equip d’investigació de la Guàrdia Civil s’ha traslladat també al lloc per a investigar les causes del sinistre. La més probable, és que s’haja produït un curtcircuit en un dels vehicles. En estos moments, s’està localitzant als propietaris dels cotxes per a informar-los dels passos a seguir”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.