Sis medalles per al Club Halterofília Alzira en una gran actuació en la final dels 39 Jocs Esportius de la CV 2021

Dissabte passat, 31 de juliol de 2021, es va celebrar en El Centre Esportiu La Creu Del Grau, de València, la final de la 39 edició dels Jocs Esportius de la C.V. d’Halterofília. Amb una gran participació total del Club Halterofília Alzira amb 17 atletes, 4 entrenadors i 7 jutges. També amb uns excel·lents resultats: 2 ors, 1 plata i 3 bronzes per al total de 5 jornades. En aleví femení Mireia Pérez Calataiud es va portar en tècnica el bronze i la seua companya també del Club Halterofília Alzira Thiara Gisell Saldivar Gascó el merescut or. En aleví masculí les medalles dels halteròfils alzirenys van ser per a Marc Sanchis Serrano amb un bronze i, Álex Ramiro Vaig arrapar l’or en tècnica. En categoria masculina, Héctor Soto Mira va quedar bronze, quart van ser Rubén Ortíz Lara i cinquè Carles Malonda Ribes. En cadet femenina, Andrea Bèrnia Rostoll va quedar quarta i en cadet masculí Robert Strojwnoski Rostroll es va emportar la plata.”

Toni Gordó.

C. Halterofília Alzira.