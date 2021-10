Smart City València rep 5 nominacions en els premis europeus a la innovació política

Connect on Linked in

The Innovation in Politics Institute nomina projectes digitals dedicats a la mobilitat, l’autoaprenentatge i la gestió contra el covid-19

Els premis a la Innovació Política 2021, convocats anualment, des de 2017, per “The Innovation in Politics Institute” per a reconéixer i fomentar la innovació democràtica a Europa, han seleccionat com a candidats a finalistes diversos projectes tecnològics impulsats des de la Regidora d’Agenda Digital de l’Ajuntament de València. El regidor responsable, Pere Fuset, ha revelat que el SerTIC i l’Oficina Ciutat Intel·ligent han sigut reconegudes amb 5 nominacions per fins a 3 projectes digitals diferents i s’ha felicitat que “la imparable digitalització orientada al benestar ciutadà pose a València en el mapa internacional de la innovació”.

Pere Fuset ha explicat que en concret este organisme independent europeu ha seleccionat de motu proprio tres iniciatives que formen part del projecte Smart City València de transformació digital per a la ciutat. Així la plataforma d’aprenentatge en línia desenvolupada pel SerTIC per a portar avant el “complet” pla de formació municipal, “Forma’t” ha rebut una nominació internacional en la categoria de Digitalització per tractar-se d’una eficient plataforma tecnològica d’e-learning orientada a l’autoaprenentatge. Per la seua part el portal Coronavirus València, centrat a afavorir la informació ciutadana durant la pandèmia i que ja ha comptat amb altres reconeixements internacionals, ha estat doblement nominat en les categories Estratègies enfront del Covid-19 i Digitalització. Finalment el projecte pilot d’aparcament intel·ligent amb més de 1.000 places de mobilitat reduïda, taxi i càrrega i descàrrega que s’està ultimant en els barris de València rep també una doble nominació en els apartats de Digitalització i Ecologia pels seus beneficis per a una mobilitat sostenible que reduïsca els trajectes innecessaris per a places d’alta rotació.

Els premis a la Innovació Política reconeixen iniciatives polítiques plantejades des de la innovació tal com s’explicita “sense necessitat que estes siguen una primícia mundial”. El que el jurat seleccionador valora és que es produïsca un enfocament nou al país o la regió on s’ha realitzat el projecte, i una hàbil adaptació a la cultura i les necessitats locals.

El regidor d’Agenda Digital Pere Fuset, ha explicat que “una vegada hem rebut les nominacions per part del The Innovation in Politics Institute hem formalitzat les cinc candidatures amb l’esperança que alguna d’elles puga arribar a ser finalista”. Fuset explica que s’avança així en la segona fase del procés en la qual més de 1.000 persones representatives de tota Europa avaluaren les candidatures confirmades per a triar els finalistes que seran anunciats al setembre sobre la base de criteris d’innovació, sostenibilitat i participació. Els premis seran donats a conéixer en el transcurs d’una gala celebrada a Viena o Berlín el mes de desembre.

Fuset ha agraït la implicació del personal del SerTIC i l’Oficina de Ciutat Intel·ligent en els tres projectes nominats, així com l’estreta implicació de Mobilitat Sostenible i Gestió de Recursos, serveis destinataris de dos dels projectes tecnològics desenvolupats per Agenda Digital. “Que a Europa es reconeguen els esforços de València per a fer de la tecnologia una eina útil ens dona un il·lusionant impuls per a continuar treballant per la nostra ciutat”.