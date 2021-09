S’obri el termini d’inscripció per a les Escoles Esportives amb una oferta de més de 20 esports per a xiquets i xiquetes de 4 a 18 anys

Print This Post

Les activitats, dirigides a menors entre 4 i 18 anys, començaran el pròxim 15 d’octubre

La Fundació Esportiva Municipal obri el termini d’inscripció a les Escoles Esportives per al curs 2021-2022 que està començant. El programa està dirigit a menors d’entre 4 i 18 anys i es desenvolupa en els centres educatius i diferents instal·lacions esportives municipals de la ciutat.

Les activitats tenen lloc en horari no lectiu en dies laborals, i sempre baix la direcció de tècnics esportius qualificats. Les classes dels diferents esports de les Escoles Esportives començaran entre l’1 i el 15 d’octubre i, igual que en anys anteriors. En el cas dels centres que inicien les activitats el 15 octubre, el termini d’inscripció s’amplia fins al mateix dia anterior.

Esta temporada l’oferta compta amb més de 20 disciplines esportives: Escacs, Atletisme, Bàdminton, Bàsquet, Handbol, Colpbol, Esgrima, Gimnàstica Rítmica i Artística, Hoquei, Karate, Pilota (Frontenis), Voleibol, Tennis de Mesa, Pilota Valenciana, Futbol Femení, Futbol Sala, Judo, Rugbi, Triatló, Pilota Valenciana, Waterpolo, Rem i Piragüisme, esports adaptats (FESA i FEDI).

A més de les modalitats d’Activitat Física Base i preesport per a xiquets i xiquetes de 4 a 6 anys i de 6 a 8 anys, respectivament. Com a novetat, per a aquest nou curs s’ha introduït l’activitat de rem, que s’impartirà en les instal·lacions de la Federació de Rem de la Comunitat Valenciana en La Marina de València.

La regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, Pilar Bernabé, ha assenyalat que “arranca una nova temporada del programa més longeu de la Fundació Esportiva Municipal. El curs passat vam arribar a les 3.500 places i aspirem ara a aconseguir nivells similars a abans del COVID. En totes les activitats esportives organitzades es continuarà aplicant totes les mesures de seguretat i preventives recomanades per les autoritats sanitàries. Totes les federacions i entitats organitzadores compten amb protocols específics en coordinació amb els centres escolars i esportius”.

Cal recordar que les Escoles Esportives Municipals estan impulsades per la Fundació Esportiva Municipal de l’Ajuntament de València en col·laboració amb les diferents federacions esportives. Gràcies a les Escoles Esportives Municipals els menors reforcen de manera complementària l’assignatura d’Educació Física, contribuint al compliment de la recomanació de l’Organització