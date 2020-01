Sopar de la 1a promoció d’ensenyament en Valencià del Col·legi Alborxí d’Alzira

Connect on Linked in

Des del col·legi us animem a passar una nit junts plena de records i emocions junt als vostres companys i companyes de la 1a promoció que inicià i acabà l’ensenyament en valencià al nostre centre.

Eixa nit es presentarà la 35ª Trobada de Centres d’Ensenyament en Valencià que se celebrarà enguany a Alzira, el proper 26 d’abril de 2020.



Serà una vetlada entranyable durant la qual guardonaran els centres educatius pioners de la comarca que implantaren l’ensenyament en valencià regulat per la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià de 1983 i es farà un reconeixements als/a les alumnes que formaren part de les primeres promocions de l’ensenyament en valencià a les comunitats educatives d’Alzira.

Naturalment animem a tota la Comunitat Educativa del centre a paticipar en el sopar i en totes les activitats de la 35ª Trobada de Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera.

ALUMNES DE LA 1A PROMOCIÓ D’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ DEL CEIP ALBORXÍ

Sendy Aguilar, Clara Aledón, Carolina Andrés, Gonzalo Aparicio, Islandia Benito, Alberto Boquera, Antonio Borrull, Gemma Chordá, Sara Crespo, Christian Cuesta, Borja Elorza, Miguel Ferragut, Albla Fluixá, Lucía Gutierrez, Jesús López, Maria Teresa López, Ruth Martínez, Carlos Ibáñez, Tamara Izquierdo, Alicia Jiménez, Edgar Peris, Angel Miguel Román i Albert Vivas.



COM RESERVAR ELS TIQUETS DEL SOPAR DE LA 2ª NIT DE LA RIBERA



– El preu del cobert, per persona, és 27 €.



– Cal fer una transferència al compte de Caixa Popular ES48 3159 0060 1725 9909 0327. Al concepte de la transferència hi ha de constar el nom i cognoms de les persones que reserven, un número de mòbil i la comunitat educativa i població de procedència. Després, s’ha d’enviar el justificant de l’ingrés al correu trobadalaribera@gmail.com.



– Termini per a enviar aquest formulari d’inscripció en la 2ª Nit de la Ribera i el justificant de l’ingrés o transferència bancària: 14 de febrer de 2020.

Més Informació en:

FORMULARI D’INSCRIPCIONS AL SOPAR DE LA 2ªNIT: https://forms.gle/6jnN75ATSzCmS3St6

DÍPTIC INFORMATIU DE LA 2ª NIT DE LA RIBERA: https://n9.cl/j6c4x