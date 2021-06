Sueca acollirà el I Campionat d’Espanya de Billar de Seleccions Autonòmiques de Jocs de Sèries

Del 18 al 20 de juny, les instal·lacions del Club Billar Sueca acolliran la celebració del I Campionat d’Espanya entre Seleccions Autonòmiques de Jocs de Sèries, en el qual competiran 5 equips de 4 comunitats autònomes, entre elles la Comunitat Valenciana, que aportarà dos equips A i B, junt a les seleccions d’Aragó, Catalunya i Madrid. Pel que respecta a la participació local, el Club Billar Sueca estarà representat per tres dels seus membres: Raül Cuenca i Salvador Ortells, en l’equip A de la CV, i Alfons Egea, com a capità de la selecció B de la CV.

En l’acte de presentació del torneig, han sigut presents l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora d’Esport, Celia Beltrán; el president del Club Billar Sueca, Raül Cuenca; i el president de la Federació de Billar de la Comunitat Valenciana, Javier Muñoz.

Per a l’alcalde, Dimas Vázquez, és un motiu de satisfacció que la nostra ciutat aculla este esdeveniment esportiu “perquè la pràctica del billar sempre ha estat molt arrelada a Sueca. Ja en la dècada dels 70, va tindre lloc la creació del primer Club de Billar per part de grans aficionats com ara Carlos Lledó, José Andreu, Marcos Carpio, José Matoses i Faustino Vázquez; i, als pocs anys, en 1980, es va celebrar ací a Sueca el primer Campionat Lliure d’Espanya. Anys després, va començar a despuntar un jugador local com va ser Marcos Carpio; i ara, en l’actualitat, la nostra ciutat està immillorablement representada gràcies a Raül Cuenca, qui ens té més que acostumats als seus innombrables triomfs”, en paraules de Vázquez, qui també ha volgut agrair a la Federació de Billar de la Comunitat Valenciana que hagen apostat per Sueca per a albergar este campionat, i al Club Billar Sueca, pel seu excel·lent treball. “Desitgem que els nostres representants obtinguen triomfs en este Campionat, i animem a la ciutadania al fet que seguisca les partides en directe via en línia”. Per la seua banda, la regidora d’Esport, Celia Beltrán, ha mostrat tot el seu suport, i el de l’Ajuntament en general, a la celebració d’este campionat “des del primer moment en què vam tindre coneixement d’ell. Estem parlant d’un club, i uns esportistes, que han aportat molts triomfs a la nostra ciutat, especialment Raül Cuenca, un dels pocs esportistes en actiu a qui li ha sigut atorgada la Medalla d’Or de la ciutat. A més, és un club molt solidari ja que el primer que van fer quan va començar la pandèmia va ser oferir la seua subvenció per a les persones que més ho necessitaren. Per tot això, evidentment l’Ajuntament s’ha bolcat en este esdeveniment en el qual els desitgem molts triomfs”.

El president del Club Billar Sueca, Raül Cuenca, ha volgut agrair la col·laboració prestada per l’Ajuntament en tot moment cada vegada que organitzen una competició, “ens sentim molt volguts i intentarem estar a l’altura i aconseguir que el títol es quede a la Comunitat Valenciana”. Així mateix, Cuenca ha convidat a tota la ciutadania a seguir l’esdeveniment en directe per streaming. “És la primera vegada que s’organitza un campionat d’este tipus. Fa tres temporades vam presentar el projecte a la Federació, i ara, per fi, després de tot este temps en el qual s’ha hagut de retardar per la pandèmia i altres circumstàncies, podrà celebrar-se amb la satisfacció que sempre podrem dir que el I Campionat de Seleccions Autonòmiques d’estes modalitats es va realitzar a Sueca”. Cuenca ha tingut paraules també d’agraïment per a la Federació “per la col·laboració infinita que ens ofereix sempre”. El president de la Federació de Billar de la Comunitat Valenciana, Javier Muñoz, ha posat l’accent en la modalitat de la competició: els jocs de sèrie o modalitats clàssiques, les quals compten amb molt d’arrelament en la nostra Comunitat. “En este sentit, el Club Billar Sueca, i Raül Cuenca en particular, han aconseguit ser tot un referent en este tipus de modalitat. Portem tres anys treballant en este campionat, el qual ha patit finalment alguna baixa per la pandèmia; però estem molt satisfets i convençuts que serà una bona experiència que aconseguirà, en anys successius, consolidar-se”. Muñoz ha agraït el gran esforç de l’Ajuntament de Sueca, el Club Billar Sueca i la Federació a fi d’oferir, per primera vegada, un sistema tecnològic nou que permetrà la visualització simultània d’una partida i dels resultats que s’estiguen produint en les altres que s’estiguen disputant; un sistema que només posseeix un club en tota la Comunitat Valenciana, i ara també el Club Billar Sueca.

El dissabte 19, a les 18 hores, tindrà lloc l’acte oficial d’obertura del torneig amb la presència de les autoritats locals i els presidents de la Federació Valenciana i Espanyola de Billar. L’acte de lliurament de medalles i trofeus es realitzarà el diumenge 20, a les 14 hores.