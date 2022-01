Sueca acull el I Torneig infantil d’Escacs ‘Reines i Reis’

Connect on Linked in

Sueca ha acollit el I Torneig d’Escacs ‘Reines i Reis’, organitzat i patrocinat per l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esport, i el Club Escola d’Escacs Ribera Baixa, la seu del qual es troba a la nostra ciutat. El claustre del Convent dels Franciscans ha sigut el lloc triat per a la celebració del campionat que ha comptat amb una gran assistència d’espectadors, els quals han pogut també gaudir de les activitats organitzades de manera paral·lela al torneig, com ara els escacs gegants situats en la plaça del Convent.

Un total de 28 xiquets i xiquetes provinents de la Ribera Baixa, Ribera Alta i l’Horta, han participat en este campionat, els guanyadors del qual han sigut: Agustín García Colomar, en primer lloc; Anna Cebolla Ruiz, com a segona classificada; i Zoe García Colomar, en tercer lloc i completant el podi. Des de l’Escola d’Escacs Ribera Baixa han mostrat el seu agraïment a l’Ajuntament, a la regidora d’Esport, Celia Beltrán, i a tot l’equip tècnic, per les facilitats oferides per a poder celebrar amb èxit l’esdeveniment. Així mateix, han mostrat el seu agraïment a l’àrbitre del Club d’Escacs d’Alberic, Alfonso Martínez, per “la seua paciència i professionalitat”. “Tots els tornejos que se celebren a Sueca, i que fomenten la pràctica de l’esport, seran ben rebuts; i, per això, l’Ajuntament de Sueca i la Regidoria d’Esport participaran i col·laboraran en tot el que siga necessari per al seu desenvolupament”, ha assenyalat al regidora d’Esport, Celia Beltrán.