Sueca acull la V Jornada de Psicoeducació en Salut Mental

L’Associació de Familiars i Malalts Mentals de la Ribera Baixa dedica la cinquena edició d’esta iniciativa a la depressió en tot el cicle vital

L’Associació de Familiars i Malalts Mentals de la Ribera Baixa (AFEMRB) junt al Centre de Convivència Terapèutica ha organitzat este dijous, a la Casa de la Cultura de Sueca, la “V Jornada de Psicoeducació en Salud Mental” per abordar el tema de la depressió, en tot el cicle vital, des de la infància fins l’edat adulta.

Segons han explicat els organitzadors, l’objectiu d’esta jornada és donar informació, visibilitzar i normalitzar les malalties mentals, fer vore que són malalties que requereixen també d’un tractament com qualsevol altra i que cal perdre la por per demanar ajuda als professionals.

La jornada ha comptat amb la presència i participació de Salvador Campillo, primer tinent d’alcalde i regidor en funcions de Sanitat; la dra. Begoña Frades, responsable de l’Oficina Autonòmica de Salut Mental; el dr. Joan Paredes, Subdirector General de Promoció de la Salut i Prevenció del Departament de Salut de la Ribera i Xavier Teodoro, director d’Infermeria d’Atenció Primària.

Les ponències han estat a càrrec de la dra. Mónica Portillo, Psicòloga Clínica de la Unitat de Salut Mental Infantil i Adolescent de Sueca; el dr. Guillem Lera, Psiquiatra de la Unitat de Salut Mental de Sueca; Gloria Melero Cebolla, Terapeuta Ocupacional de AFEM RB i Carolina Martí Asunción, Psicòloga de AFEM RB.

En la jornada han participat també, com a públic, alumnes del col·legi Mª Auxiliadora, de les Escoles Jardí de l’Ateneu, membres de l’AMPA del Col·legi Nstra. Sra. de Fàtima i de la Mancomunitat de la Ribera Baixa.

El regidor de Sanitat i primer tinent d’alcalde en funcions, Salvador Campillo, ha estat l’encarregat d’inaugurar les ponències. «A Sueca tenim una estructura sòlida per tractar la malaltia mental. Tenim una àmplia xarxa de serveis i recursos municipals, a la que sumem també l’activitat importantíssima del nostre teixit associatiu. El paper dels col·lectius com AFEMRB és fonamental. Gràcies a iniciatives com estes podem incidir en la prevenció i el correcte tractament de problemes com la depressió que afecten la salut i el benestar de les persones» ha afirmat Campillo.

Els ponents van centrar les seues intervencions en explicar les causes i els factors externs que influeixen, els símptomes i el tractament que existeix tant a nivell psicoterapèutic com a nivell farmacològic en les diferents etapes, tot amb l’objectiu principal de conscienciar la població d’un problema que és cada dia més freqüent.