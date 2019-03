Sueca acull un gran concert benèfic per la infància

Connect on Linked in

Una iniciativa de l’associació Proeso, en col·laboració amb Save The Children per a un fons que lluita contra la pobresa infantil.

600 alumnes i 90 docents actuaran amb El Diluvi, La Fúmiga, Candela Roots, Atupa, Frida i Lilit i Dionís.

proper 11 de maig l’Associació de Docents de Música de la Comunitat Valenciana, Proeso, oferirà a Sueca (La Ribera Baixa) l’espectacle “Rock per la Infància”, un projecte que naix amb motiu del seu 10é aniversari, on comptaran amb un extens cartell de grups valencians que participaran en l’espectacle. Han confirmat la seua presència El Diluvi, La Fúmiga, Lilit i Dionís, Candela Roots, Atupa i Frida, grups que estaran acompanyats pel conjunt instrumental de Proeso i la seua coral formada per més de 500 xiquetes i xiquets tots ells alumnat d’educació secundària, primària, escoles de música i conservatoris de tot el territori.

Els beneficis obtinguts amb la venda d’entrades es donaran a Save the Children que compta amb un fons específic per lluitar contra la pobresa infantil amb ferramentes com la música. L’organització treballa des de fa 100 anys per a assegurar que tots els xiquets i xiquetes sobrevisquen, aprenguen i estiguen protegits. Actualment l’organització opera en més de 120 països. I a la Comunitat Valenciana treballa des de fa més de 20 anys en programes d’atenció als xiquets i xiquetes més vulnerables, centrats en la infància en risc de pobresa o exclusió social, independentment de la seua condició o país d’origen, perquè puguen gaudir plenament dels seus drets i aconseguir el màxim de les seues capacitats.

«Sueca és una ciutat solidària que es bolca en cada causa, en cada iniciativa benèfica que s’organitza. No dubtem que també ho farà en esta ocasió i convidem a totes les veïnes i veïns de la ciutat i dels voltants a no perdre-s’ho i contribuir a la causa» apunten des de l’organització.

Este és un esdeveniment que contribuirà a l’educació dels nostres joves en la cultura de la música en valencià. «A més a més, creiem fermament en el poder de la música com a agent vertebrador de territoris i com a mitjà per a la integració social. La música és un instrument educatiu potentíssim» afirmen els organitzadors.

Les entrades estaran a la venda a partir del pròxim dilluns, 1 d’abril, a les 9:00 hores a la plataforma online Notikumi.com per només 8 euros. I pel qui decidisca comprar l’entrada a taquilla ho podrà fer per 10 euros. El concert serà al Recinte de concerts i festes de Sueca, a les 19:30 hores.