Sueca acull uns tallers sobre bullying i com previndre-lo

La Casa de la Cultura va acollir divendres passat uns Tallers per a la Prevenció de l’Assetjament Escolar i l’Atenció Integral a les Víctimes. Organitzat pel col·legi L’Encarnació, amb la col·laboració de la Regidoria de Prevenció Comunitària de l’Ajuntament de Sueca, va comptar amb un nombrós públic que va escoltar atent les intervencions dels ponents: Francisco Sorolla, secretari general d’AVALCAE (Associació Valenciana contra l’Assetjament Escolar) i tècnic en Mediació i Negociació de Conflictes, i Jesús Martínez, orientador-mediador educacional. “Desgraciadament, l’assetjament escolar es pot produir en qualsevol centre educatiu i és el nostre deure intentar reconéixer-lo i atallar-lo com més prompte millor. Per això, és molt important la realització de xarrades com estes on s’ensenya als pares, mares, Ampas i adults en general, com s’ha d’actuar per a erradicar estes situacions d’una vegada per sempre”, ha explicat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.



Entre els temes que es van tractar en les xarrades, van destacar: què és el bullying o assetjament escolar, personatges que intervenen en ell, com detectar-lo i previndre-lo, formes i tipus de bullying, com actua en xarxes socials, com identificar a una víctima o a un agressor, consells per a pares i mares, seqüeles i símptomes, solucions per al bullying i manera d’educar als fills. “Des de la Regidoria d’Unitat de Prevenció Comunitària treballem per a oferir a la ciutadania informació i altres eines a fi d’evitar estes conductes que causen tant sofriment, en este cas, a un determinat sector de la població com són els nostres xiquets i xiquetes i joves. Per a nosaltres és molt important desenvolupar tot tipus d’accions que contribuïsquen a l’erradicació d’esta xacra com és l’assetjament escolar”, ha explicat el regidor de l’àrea, José Miguel Giménez.