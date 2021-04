Sueca ajorna la Run Càncer

Connect on Linked in

Finalment, i a causa de la situació sanitària actual, des de l’organització de la Run Càncer, l’Associació Contra el Càncer de Sueca i la Regidoria d’Esport de l’Ajuntament, han decidit posposar la celebració d’esta marxa solidària que estava prevista per al dissabte 24 d’abril. “Malgrat que les xifres de contagi en la Comunitat Valenciana, i a la nostra ciutat, s’han reduït, des de l’Associació Local Contra el Càncer ens van comunicar la seua intenció de retardar la celebració de la marxa, ja que la normativa sanitària vigent no ha variat significativament i la intenció era poder gaudir-la en unes condicions més favorables. Vam pensar que, per a esta data del 24 d’abril, la situació podria ser més òptima però, en vista que no ha patit a penes canvis, s’ha decidit esperar que es produïsca una obertura de les restriccions, especialment a partir de maig, quan podria alçar-se l’estat d’alarma”, ha explicat la regidora d’Esport, Celia Beltrán, qui també ha assenyalat que “l’Ajuntament sempre serà ací per a col·laborar en tot el que necessite l’Associació i preparats per a quan es decidisca la nova data de celebració, a fi de gaudir d’un dia d’esport i solidaritat, perquè la ciutadania de Sueca és molt solidària com sempre ha demostrat”.

Per la seua banda, la presidenta de l’Associació Contra el Càncer de Sueca, Sacra Ortells, ha explicat que, “després d’haver de realitzar-se l’any passat de manera virtual, enguany es pretenia tornar a celebrar-la de manera presencial, ja que la ciutadania s’està bolcant en la compra de samarretes i dorsals. Per això, volem continuar animant a tothom al fet que participe. Els diners que s’aconseguisquen aniran destinats 100% a la investigació contra la malaltia. A penes es millore la situació, i canvie la normativa sanitària, triarem una nova data de celebració de la marxa”. La presidenta de l’AECC de Sueca ha volgut també agrair de nou la col·laboració de l’Ajuntament, del grup senderista Olivetes Xafaes, així com de totes les associacions que estan comprant samarretes i dorsals per a la prova.

El recorregut de la marxa, de 6 quilòmetres, s’iniciarà en la plaça de l’Ajuntament i discorrerà per la plaça de Sant Pere, Sant Doménech, Templaris, Camí de Vilella, Assut de Cullera, i pel riu fins al pont de Fortaleny, Senda de les Vaques, Mestre Serrano, Mare de Déu, Sant Cristòfol i, de nou, Plaça de l’Ajuntament.