Sueca ajorna la seua Mostra Internacional de Mim

Obligats per la situació sanitària actual, l’Ajuntament i l’organització del festival acorden ajornar a 2021 l’edició que estava prevista per a este mes de setembre



La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sueca i l’organització de la Mostra Internacional de Mim han decidit finalment ajornar la pròxima edició del festival a 2021, després d’intentar fins a l’últim moment la seua celebració complint amb totes les mesures de seguretat per a públic i artistes. Totes les forces polítiques de l’Ajuntament de Sueca (PSPV-PSOE, Ciudadanos, Compromís, PP i GISPM) han donat suport de manera unànime a esta decisió a través d’una Junta de Portaveus celebrada hui mateix.



Els canvis constants de la situació sanitària, després de l’aparició de nous rebrots, i la incertesa, han propiciat esta determinació. “Ha sigut una decisió molt difícil de prendre perquè, des de l’Ajuntament, sempre hem apostat per esta Mostra, tot un referent cultural de la nostra ciutat a nivell nacional i internacional. Des que es va decretar l’estat d’alarma, tant la Regidoria de Cultura com l’organització del festival hem estat treballant per a intentar adaptar esta edició a la normativa sanitària actual. Però l’agreujament de la situació, amb l’aparició de nous brots cada dia, i la incertesa del que puga succeir d’ací a uns mesos, ens ha obligat a prendre la decisió. Considerem que ara era el moment idoni de fer-ho, abans d’avançar més i que el perjudici fora encara major si s’haguera pres tan sols uns dies abans de la seua celebració”, ha explicat el regidor de Cultura, Joan Carles Vázquez.



La programació prevista per a esta edició 2020, que finalment ha hagut d’ajornar-se, havia patit canvis importants en haver-se adaptat a les circumstàncies, reduint el nombre de companyies i fitant espais i aforaments. El director de la Mostra, Joan Santracreu, ha explicat que “s’havia passat de 24 companyies a 14, i d’una estimació de públic potencial de 25.000 espectadors a poc més de 5.000, perquè la cultura continuara sent segura; però un Mim amb menys artistes i menys espectadors no és el Mim. La programació, ja adaptada i reformulada, s’enfrontava dia a dia a canvis constants segons les mesures i protocols de seguretat marcats per la normativa vigent del moment que, desgraciadament, no s’han pogut continuar assumint des de la infraestructura organitzativa i humana del festival”.



Després de l’ajornament de l’edició de 2020, Ajuntament i organització es posen ja a treballar “perquè la celebració de la pròxima edició, en 2021, siga més especial, digna de recordar, i puguem gaudir d’este festival com estem acostumats a fer-ho, amb la intensitat i el suport del públic en cada racó de la ciutat”, ha explicat Vázquez.