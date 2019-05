Sueca clausura el primer curs de la nova aula d’Educació Viària

Connect on Linked in

Més de 800 alumnes d’Infantil i Primària participen en la primera edició del programa d’Educació Viària i Foment d’Ús de la Bicicleta

Sueca ha celebrat hui la clausura del primer curs de la nova aula d’educació viària. Més de 800 alumnes han participat en este primer any del programa d’Educació Viària i Foment de l’Ús de la Bicicleta, que s’ha impartit amb més de 200 alumnes de 3er d’infantil i més de 600 de 4t de primària, respectivament, dels col·legis de Sueca, el Perelló i Mareny de Barraquetes. El programa, que ha tingut un gran acolliment, ha esdevingut tot un referent per a localitats veïnes, com és el cas de Cullera, que han iniciat el contacte amb el cos de la Policia local de Sueca per tal d’exportar esta acció a les seus localitats. Alguns dels centres educatius veïns com el CEIP l’Alcocera de Polinyà també ha estat un dels participants en este primer curs.

L’acte ha comptat amb la participació de la Coordinadora d’Educació i Seguretat Viària de la Direcció General de Trànsit (DGT), Inés Reig, i ha estat presidit pel regidor de Seguretat Ciutadana, Salvador Giménez, i l’intendent cap de la Policia Local de Sueca, Juan Torró. Amb ells també han comparegut representants de l’Associació A passar-ho bé, participants també en el programa, i Hilari Redondo, de l’Escola Ciclista de Sueca, col·lectiu col·laborador en la iniciativa lúdico-educativa de la Policia Local de Sueca.

Tot l’alumnat participant ha rebut el corresponent diploma de certificació i un jupetí groc per tal que puguen fer ús d’ell quan circulen amb la seua bicicleta o amb altres mitjans, que han irromput en força entre els hàbits dels més menuts i joves, com ara el patinet elèctric.

En l’acte s’han lliurat també els premis del concurs «Tria la mascota del parc de trànsit». El cos de Policia Local ha obsequiat als guanyadors del certamen amb diferents utensilis de seguretat i manteniment de la bicicleta. Així el primer premi ha obtingut un casc, el segon, un unflador de bicicleta i el tercer, un joc de llums.

La jornada ha finalitzat amb un taller dolç en què els participants han elaborat un semàfor de xocolata.

Objectius del programa

L’objectiu del programa és fomentar entre els menuts tota acció educativa encaminada al desenvolupament de coneixements, hàbits i actituds necessàries que milloren el comportament del conductor, vianant i viatger, amb la finalitat última de reduir la taxa d’accidents.

Però el programa centra bona part dels seus esforços, també, en la promoció de la bicicleta com a mitjà de transport urbà. L’ús de la bicicleta és l’alternativa més viable als vehicles a motor, no contaminant, respectuosa amb el medi ambient, econòmica i saludable. En este sentit, les sessions escolars insisteixen també en l’aprenentatge de l’ús i manteniment correcte de la bici, les normes bàsiques de circulació i els elements de protecció a utilitzar tant en via urbana com interurbana. Alhora, s’informa també la població escolar que ha passat pel parc i l’aula dels comerços locals, les tendes de venda i tallers de bicicletes dels quals es disposa a la localitat. En el cas dels alumnes més menuts, però, la pràctica es realitza en els rols de vianants i patinadors.

La metodologia de l’activitat és diversa, participativa i col·laborativa. L’activitat compta amb dues parts, una sessió a la central de la Policia Local de Sueca i altra a l’aula del centre educatiu participant. En la primera sessió els alumnes participen des de la teoria, a l’aulari, i la pràctica, amb la gimcana, els tallers de manualitats i reconeixement de senyals i el circuit del parc infantil de trànsit.