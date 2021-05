Sueca començarà a vacunar massivament dimarts que ve 25

Connect on Linked in

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la regidora de Sanitat, Estefanía Requeni, han visitat de nou este matí la seu de la Policia Local, triada com a punt habilitat de vacunació a la ciutat, per a comprovar que tot estiga a punt a fi d’acollir, a partir del pròxim dimarts 25 de maig, la vacunació massiva de la població. “Una vegada més, l’Ajuntament de Sueca s’ha involucrat en tot el referent a la vacunació. A més de facilitar un transport gratuït per a la població citada a Alzira, hem triat estes instal·lacions de la seu de la Policia Local per ser un lloc idoni quant a amplitud, accessibilitat i ubicació. A més, no interferim en l’activitat diària del Pavelló Cobert, la nostra primera opció, evitant així la molèsties que es podrien haver ocasionat a les associacions i clubs esportius de la ciutat; i comptem amb la Policia Local, a la qual m’agradaria agrair la seua total col·laboració des del principi”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui ha explicat també que l’Ajuntament ha destinat uns recursos econòmics per a condicionar el punt habilitat de vacunació, “que no considerem una despesa sinó una inversió, perquè es tracta de la salut global de la ciutadania. Per tant, continuarem treballant perquè la ciutadania puga vindre ací pautadament i amb totes les garanties”. Finalment, l’alcalde ha agraït la col·laboració i precaució que ha mantingut la població de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, “i que ha permés que tinguem una de les menors xifres de contagis de la dues riberes. Agrair la col·laboració i demanar que no baixem la guàrdia i continuem així”.

Per la seua banda, la regidora de Sanitat, Estefanía Requeni, ha explicat diferents pautes molt importants a seguir per la població a l’hora d’acudir al punt habilitat per a la vacunació a partir de la setmana que ve. “La nostra pretensió en triar este lloc, ha sigut la d’evitar desplaçaments innecessaris a la població i agilitar la vacunació que permetrà utilitzar millor les dosis que es reben setmanalment. És molt important indicar que l’accés al punt de vacunació, que estarà perfectament senyalitzat, es realitzarà per la part posterior de la seu de la Policia Local, és a dir pel carrer Pedramontó. A continuació, ja a l’interior, s’habilitarà un filtre d’admissió en el qual les persones que acudisquen hauran de mostrar el missatge de la citació, la targeta SIP i el DNI”, ha explicat Requeni, qui també ha remarcat la importància d’acudir a l’hora indicada per a evitar aglomeracions de persones i, per tant, riscos innecessaris. Així mateix, s’haurà d’evitar acudir acompanyat (excepte en els casos necessaris per qüestions de mobilitat, etc.), i es demana la col·laboració de tots i totes a l’hora de mantindre les mesures de seguretat, com ara l’ús correcte de la mascareta i la distància entre persones.

Estefanía Requeni ha explicat també que la vacunació per a les persones de fins a 59 anys començarà realment el dilluns 24, “però en haver sigut citades un nombre reduït de persones, i en horari de vesprada, s’ha preferit que estes persones acudisquen al Centre de Salut de Sueca i començar a utilitzar la seu de la Policia Local a partir del dimarts, en el qual ja la vacunació es desenvoluparà en horari de 8 del matí a 20.30 hores. Es començarà per les persones de 59 anys i, a partir d’ací, s’anirà citant en ordre descendent per franges d’edats. Així mateix, tota aquella persona de la franja de 70 anys que no s’haja vacunat per diferents causes, podrà sol·licitar-ho contactant amb el Centre de Salut”.

La regidora de Sanitat ha explicat també que, al llarg d’esta setmana, es continuarà citant en el Casal Fester d’Alzira als grups que ja s’havien determinat fins a finalitzar amb esta franja d’edat. “Seran uns mesos de vacunació molt forts i, per tant, vull animar la població perquè es vacune, i informar-los que des de la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de Sueca hem posat tots els recursos necessaris perquè es realitze tot el procés amb les màximes garanties. En el nostre punt de vacunació disposarem, a més del reforç del Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU), el qual acudirà si es produïra qualsevol emergència, dels serveis d’una ambulància contractada per l’Ajuntament per a, en cas de ser necessari, disposar de totes les garanties”.

Estefanía Requeni ha volgut agrair també el comportament de la ciutadania, el qual s’ha traduït en unes bones xifres respecte al nombre de contagis, “en estos moments tenim 2 casos positius i una incidència acumulada de 7,20 per cada 100.000 habitants, la qual cosa permet que algunes de les mesures que es van adoptar el dia 10 maig siguen, per exemple, la possibilitat de sol·licitar ja una atenció mèdica presencial. És important que la gent sàpia que no ens hem de confiar i que el fet que comencem la vacunació, que les xifres vagen reduint-se, no significa que la pandèmia estiga superada. Podem sentir-nos orgullosos de la situació en la qual estem, però ara, més que mai, hem de continuar complint amb totes les mesures”.