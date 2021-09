Sueca commemora el Dia Mundial de l’Alzheimer

Connect on Linked in

L’Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències de Sueca, AFASU, ha organitzat este matí, a la plaça de l’Ajuntament, un acte per a commemorar el Dia Mundial d’esta malaltia que se celebra el 21 de setembre. Elvira Oviedo, presidenta d’este col·lectiu, ha llegit un manifest a la porta del consistori, acompanyada per l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; i una gran representació de la corporació municipal.

En la seua intervenció, Elvira Oviedo ha reivindicat la commemoració d’este dia, que enguany porta per títol “Zero omissions. Zero Alzheimer”. L’eix central de les reivindicacions i propostes que planteja la Confederació Espanyola d’Alzheimer, ha assenyalat Oviedo, se centren en “la importància del diagnòstic precoç com a punt de partida bàsic i imprescindible per a arribar a temps, no sols en la detecció de casos, sinó, sobretot, en la posada en marxa dels necessaris processos d’intervenció terapèutica que han de dirigir-se al conjunt de la família afectada per l’alzheimer o un altre tipus de demència”. Així mateix, ha explicat, el diagnòstic és l’eina imprescindible per a reduir les alarmants xifres que representa el infradiagnòstic d’esta malaltia neurodegenerativa que, d’acord amb la Societat Espanyola de Neurologia, pot aconseguir al voltant del 30% de casos sense diagnosticar.

La presidenta d’AFASU ha insistit també en la necessitat de la creació d’un Pla Valencià d’Alzheimer i en la potenciació de la investigació “d’una de les deu malalties que causen més morts a tot el món i, per tant, a la qual se li ha de dedicar el nivell d’investigació que li correspon com a la resta de malalties d’este tipus, com ara la diabetis, el càncer o la SIDA”.

Per la seua part, el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, ha insistit en la importància de commemorar este dia i de recordar-lo “en nom de totes les persones que pateixen esta malaltia i han perdut la capacitat de recordar. Per tot això, és necessari apel·lar a la inversió en investigació i a millorar la qualitat de vida tant dels malalts com de les seues famílies”.

L’acte ha finalitzat amb la solta de centenars de globus verds biodegradables en la qual han participat, com és costum, diversos col·legis del municipi.