Sueca commemorarà el Dia LGTBI+ amb una sèrie d’actes reivindicatius pels drets del col·lectiu

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Sueca ha preparat una sèrie d’actes per a commemorar, el pròxim 28 de juny, el Dia LGTBI+, dedicat este any 2020 ‘a totes les dones amb diferents diversitats’. “La nostra intenció era configurar una programació més àmplia, que incloguera una diversitat d’actes durant tota la setmana; però les circumstàncies que vivim per la crisi sanitària ens han fet cenyir-nos únicament a la commemoració d’eixe dia i a alguna activitat participativa amb l’objectiu de reivindicar els drets del col·lectiu”, ha explicat la regidora responsable, Gema Navarro.



Els actes commemoratius s’iniciaran el divendres 26, a les 12 hores, amb la lectura d’un manifest en la plaça de l’Ajuntament al qual han sigut convidades a participar totes les associacions de Sueca que vulguen realitzar la seua aportació. En l’acte, intervindrà, a més, una persona interessada a promoure la creació d’una associació local amb membres del col·lectiu LGTB. Des de l’Ajuntament es recorda a totes les persones que desitgen assistir, que hauran d’utilitzar mascareta.



Així mateix, durant el cap de setmana, la façana de la casa Santa Maria, annexa a l’edifici de l’Ajuntament, s’il·luminarà a les 21.00 hores per a fer visible esta celebració. I el dissabte 27, a les 10.30 hores, es procedirà a pintar un banc junt al Casal Jove amb els colors representatius del col·lectiu LGTB. “Amb esta acció, volem fer més partícips als usuaris i usuàries del Casal Jove, a l’ésser el grup de població més predisposat a col·laborar en estes celebracions. D’esta manera, fem patent també la transversalitat en el treball des de diferents regidories, per a organitzar activitats de manera conjunta”, ha indicat Gema Navarro.



D’altra banda, tots els grups polítics de l’Ajuntament estan redactant una moció conjunta per a presentar-la en el pròxim ple, el dia 2 de juliol, amb l’objectiu de reivindicar els drets d’estes persones perquè s’aconseguisca una igualtat real. “La idea és que es puguen dur a terme este tipus d’accions reivindicatives durant tot l’any”, conclou Gema Navarro.