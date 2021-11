Sueca comptarà amb una nova Llar del Jubilat adaptada al segle XXI

L’Ajuntament de Sueca està construint la que serà la nova Llar del Jubilat del municipi, unes instal·lacions que s’havien convertit en una necessitat per a la ciutadania i, per tant, en una prioritat per a l’equip de govern i regidors amb delegació des de l’inici de la legislatura. “Per fi, podem comprovar ja com la nova Llar del Jubilat va prenent forma. Per a nosaltres era una prioritat, atés que les instal·lacions del Centre de la placeta del Convent s’havien quedat insuficients. Per això, esta actuació estava contemplada en els pressupostos que vam aprovar l’any passat”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui ha realitzat una visita a les obres junt als regidors de Persones Majors, Vladimir Micó, i Urbanisme, Fernando Franco; l’arquitecte i els tècnics; per a comprovar l’estat dels treballs i els tempos d’execució i finalització que s’han marcat.

El regidor de Persones Majors, Vladimir Micó, ha incidit també en la necessitat de disposar d’esta nova Llar del Jubilat a Sueca “perquè els nostres majors puguen comptar definitivament amb un lloc pròpiament seu. D’esta manera, descongestionarem el Centre Integral de Persones Majors de la placeta del Convent, en el qual es continuaran prestant els serveis per part de l’Ajuntament, però ara podran disposar també d’este lloc obert a tota la ciutadania per a gaudir de l’oci, reunir-se, prendre’s un café, parlar o organitzar les seues pròpies activitats”.

La nova Llar del Jubilat se situarà en un edifici que es troba a l’entorn dels Molins del Pasiego, encara que no pertany a este complex, i al costat de la Biblioteca Pública. Es tracta d’una construcció industrial de principis del segle XIX que es va utilitzar prèviament com a graner per a l’arròs i com a taller d’artistes fallers. La nova Llar del Jubilat comptarà amb una sala gran per a diferents usos, bar, serveis, magatzem i una terrassa envidrada, per a poder ser utilitzada també a l’hivern, amb vistes als Molins. “Al tractar-se d’un edifici de propietat municipal, ens va semblar una idea encertada utilitzar-lo com a nova Llar del Jubilat, a més de per la seua importància arquitectònica, per les seues possibilitats i el seu entorn, un lloc tranquil. El nou centre estarà dotat de totes les característiques pròpies d’una Llar de Jubilats adaptada al segle XXI. Al mateix temps, aprofitarem per a obrir un carrer per als vianants que discorrerà entre l’edifici de la Biblioteca i este nou centre, facilitant la connexió amb els Jardins del Sequial i evitant així haver de fer un volta més gran per a accedir a l’edifici”, ha assenyalat l’alcalde, Dimas Vázquez.

Per al regidor d’Urbanisme, Fernando Franco, es tracta d’una ubicació excel·lent en trobar-se en un entorn privilegiat junt als Molins i la Biblioteca, la qual cosa propiciarà una connexió major entre generacions més joves i de més edat. “L’edifici es trobava en unes condicions deteriorades per falta de manteniment durant molts anys. La nova Llar del Jubilat, d’uns 450 metres quadrats i capacitat per a 150 persones, comptarà amb una zona d’ús general per a jocs de taula, sopars, ball, etc., i una altra més tranquil·la per a veure televisió, llegir, etc. A més, disposarà d’uns banys totalment condicionats i accessibles, i una zona de bar i magatzem”. Una de les principals actuacions que es duran a terme en l’edifici consistirà en l’eliminació de totes les humitats, així com en la restauració de la coberta. “Es tracta d’un esforç molt important per part de l’Ajuntament per a crear este nou espai al servei de les persones majors”, en paraules de Fernando Franco.

L’arquitecte de les obres, Vicent Meseguer, ha explicat que el projecte “contempla l’aprofitament de tot el volum d’este espai singular i meravellós, amb una coberta inclinada i una altura de més de cinc metres en algunes zones. Integrarem tot el que es puga la nova actuació en la construcció tradicional”.