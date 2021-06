Sueca condiciona la zona de l’assut del riu eliminant l’excés de vegetació invasora de l’entorn

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Medi Ambient i el Consell Agrari, i amb la col·laboració del Sindicat de Regs, està realitzant estos dies uns treballs de condicionament en la zona de l’assut del riu Xúquer al seu pas per Sueca, un entorn de gran valor natural. “Es tracta d’un dels primers projectes que em vaig proposar quan vaig assumir la responsabilitat de la Regidoria de Medi Ambient en el govern municipal. Hem estat treballant molt en ell i, per fi, amb la col·laboració del Consell Agrari i el Sindicat de Regs, serà una realitat. Amb esta actuació de condicionament i retirada del canyar que enlletgia tant el paisatge, aconseguirem posar en valor tota la zona”, ha explicat la responsable del departament de Medi Ambient, Carmen Pérez, qui ha explicat també que es tracta d’un projecte conjunt en el qual es buscarà la implicació de diverses associacions i col·legis de la ciutat, a fi de replantar en la zona una vegetació més concorde, com la flor del lliri; i del Club Piragüisme Sueca i la ciutadania en general, per a contribuir al seu manteniment i conservació.

Per al president del Consell Agrari, José Luis Ribera, esta actuació és molt important perquè “personalment, sempre he pensat que Sueca vivia d’esquena a 3 realitats: la marjal, el riu i la mar. Ara, anem a adequar i posar en valor esta zona del riu i, particularment, des del Consell Agrari, col·laborarem dotant de mitjans materials i humans per a la realització dels treballs”. Així mateix, Ribera ha assenyalat que, en llevar tota la vegetació invasora que havia crescut descontroladament en este paratge, s’aconseguirà un entorn més accessible, que podrà ser molt més gaudit per la ciutadania i visitants.