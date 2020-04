Sueca convoca a la ciutadania a realitzar una marató solidària des del confinament

Connect on Linked in

Organitzada pels clubs esportius de la ciutat, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, la iniciativa uneix la pràctica saludable de l’esport amb l’acció solidària en favor de les famílies més desfavorides en esta crisi sanitària



La iniciativa busca també reactivar l’economia local, ja que els diners recaptats es transformaran en vals per a utilitzar en el comerç de Sueca

El pròxim 2 de maig, Sueca acollirà una MARATÓ SOLIDARIA VIRTUAL, amb el hashtag ReviscolemSueca, en favor de les persones que estan patint en major grau esta crisi sanitària. La iniciativa va nàixer dels clubs esportius de la ciutat i va comptar amb el suport de l’Ajutament de Sueca des del primer moment. “Vam traslladar a l’Ajuntament el sentir de tots els clubs esportius de voler ajudar a la gent que més ho necessita i, a més, intentar ajudar a suportar millor estos dies de confinament, i així va nàixer esta iniciativa que uneix esport i solidaritat. Tots els clubs estan treballant per a oferir propostes i reptes perquè la ciutadania els puga realitzar eixe dia, i convidem a totes les persones, de qualsevol edat, a participar i practicar esport com cadascun desitge, donades les circumstàncies del confinament. Entre tots celebrarem una jornada festiva, solidària i molt gratificant”, ha explicat Marià Marqués, del club Sutrail.



La regidora d’Esport, Celia Beltrán, ha mostrat el suport de la seua àrea, i de tot l’Ajuntament, des del moment en què se’ls va proposar esta iniciativa. “Volem animar a totes les persones a practicar esport o activitats que els ajuden a sentir-se millor i desitgem que tothom col·labore. La quantitat mínima per a inscriure’s és de tan sols 3 euros, i des d’ací anime també a totes les associacions, col·lectius, barriades… de Sueca a participar i col·laborar així amb esta bona causa”.



Per la seua banda, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha mostrat també el seu agraïment a tots els clubs esportius de Sueca per implicar-se en este projecte solidari “el qual ha rebut el suport de totes les regidories de l’Ajuntament des del minut zero. Treballarem a fons de manera transversal perquè siga tot un èxit i poder ajudar així a les famílies que pitjor ho estan passant, encara que des de Serveis socials, en tot moment, s’està treballant amb el mateix objectiu”.



La regidora de Comerç i Acció Social, Manoli Egea ha explicat que, tot el que es recapte amb esta iniciativa, serà destinat a aquells ciutadans i ciutadanes més vulnerables de Sueca. “A més, esta acció solidària té com a finalitat també beneficiar a l’economia local, ja que els diners que es recapten es transformaran en vals que s’entregaran a les famílies més desfavorides perquè siguen utilitzats en els comerços locals que vulguen participar. Des del primer moment ens hem bolcat a col·laborar amb els promotors d’esta idea perquè considerem que és una acció fantàstica, molt necessària en estos temps que estem vivint, i molt d’agrair als que han tingut la iniciativa”.



Per a les persones interessades a participar, s’ha creat una pàgina web amb el nom reviscolemsueca.com, en la qual s’ofereix “informació sobre l’esdeveniment; els clubs esportius de la ciutat; un enllaç a la plataforma Mychip per a poder realitzar les inscripcions; l’apartat Solidaris/es, en el qual podeu seguir el nombre de participants inscrits i la recaptació fins al moment; l’apartat Events, en el qual apareixen les activitats que es proposen per cada club per a eixe dia, i que s’actualitza contínuament; i l’apartat Ja has participat?, en el qual es podrà afegir informació sobre els participants i fotos de la jornada”, ha explicat el creador de la pàgina web, Lucas Soler, del club Sutrail, que ha comptat amb les il·lustracions d’Ana Pérez.



Finalment, des de la plataforma Mychip s’han mostrat encantats de col·laborar amb esta iniciativa que l’Ajuntament i els clubs esportius estan duent a terme. “Per a aquells que accediu per primera vegada a la plataforma, simplement haureu de buscar l’esdeveniment de la Marató Solidària de Sueca, seguir el procés d’inscripció, que és molt senzill, i realitzar la vostra contribució a partir de 3 euros”, ha explicat David Talens, de Mychip. Una vegada realitzats estos passos, els participants rebran en el seu correu electrònic la confirmació de la inscripció i una imatge amb el dorsal que el sistema els ha atorgat per a poder imprimir-lo, realitzar-se una fotografia i compartir en xarxes socials per a ajudar a difondre esta iniciativa.