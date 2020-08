Sueca dispararà tres castells de focs artificials simultàniament el pròxim dia 8 de setembre

Connect on Linked in

L’espectacle pirotècnic innovador, titulat Solluna, es dispararà en tres llocs diferents del municipi perquè tota la ciutadania puga gaudir d’ell

La crisi sanitària causada per la Covid-19 va provocar fa unes setmanes que l’Ajuntament decidira suspendre les Festes Majors de la ciutat, davant la incertesa que suposa l’evolució de la pandèmia i les normes sanitàries vigents en eixes dates. No obstant això, des de la Regidoria de Festes s’està treballant per a poder oferir a la ciutadania un esdeveniment pirotècnic innovador, que es podrà gaudir des dels propis domicilis, i que arribarà a tots els racons de Sueca. “Volem que el pròxim dia 8 de setembre, un dels més importants en el calendari festiu de la nostra ciutat, tots els veïns i veïnes puguen gaudir amb estos castells que es dispararan simultàniament des de tres punts diferents del nucli urbà perquè puguen ser vistos des de qualsevol lloc. Amb això, pretenem recuperar un poc de l’esperit festiu que viu la nostra ciutat tots els anys quan arriba el mes de setembre”, ha explicat la regidora de Festes, Gema Navarro.



Amb l’objectiu d’aconseguir la major visibilitat possible, els tres castells estaran situats en llocs estratègics, com l’avinguda de l’Albufera (polígon industrial situat en l’eixida de Sueca cap a les Palmeres), avinguda de l’Arròs (solar situat en la zona d’eixida cap a Riola) i en el Camí Vell de Cullera (en el polígon industrial amb eixida a Cullera). Els tres castells oferiran el mateix espectacle i es dispararan, simultàniament, a les 22 hores.



Per a la realització d’este esdeveniment, l’Ajuntament de Sueca ha comptat de nou amb el reconegut treball de la Pirotècnia Ricardo Caballer S.A (Ricasa), empresa que s’encarrega, any rere any, de disparar l’espectacular Piromusical de Sueca, un esdeveniment pirotècnic que ha aconseguit situar a la nostra ciutat en una cita multitudinària i ineludible tots els anys per als amants dels grans espectacles que combinen magistralment la pirotècnia i la música.