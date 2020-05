Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes aconsegueixen amb la seua gestió que el govern central sufrague la reparació del passeig marítim

Connect on Linked in

La insistència dels tres alcaldes que es donara de manera urgent una solució satisfactòria, davant la negativa inicial, i la gestió duta a terme durant els últims mesos, han aconseguit finalment que el Ministeri sufrague els costos de les obres de reparació del passeig marítim, que s’iniciaran el mes de juny



Els treballs tindran un cost de 1,9 milions d’euros i s’iniciaran, previsiblement, l’1 de juny, una vegada liciten les obres

El govern central ha confirmat als ajuntaments de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, després de mesos de gestió i negociacions, la decisió de sufragar, i iniciar en breu, les obres de reparació del passeig marítim danyat greument pel temporal Gloria.



En els últims mesos, malgrat la interrupció produïda pel COVID-19, la pressió i la gestió dels tres alcaldes s’ha vist recompensada amb esta decisió anunciada ara per Demarcació de Costes, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica. Els anhelats treballs de restauració s’iniciaran, previsiblement, l’1 de juny, a causa del procés de licitació administrativa de les obres; i suposaran un cost de 1,9 milions d’euros, sufragats per l’Estat.



“Després de múltiples gestions amb la institució pertinent, i de diverses manifestacions per part dels tres alcaldes en els diferents mitjans de comunicació, es veu ja la llum al final d’eixe fosc túnel que ens va deixar el temporal Gloria en les infraestructures del litoral de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes. Per això, ens hem de felicitar des dels tres ajuntaments, per eixa incansable labor de gestió contínua perquè les nostres platges puguen tornar a tindre l’aspecte que tenien abans d’esta excepcional borrasca”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui també ha explicat que, a causa del Covid-19, tota la gestió es va veure retardada per les circumstàncies de la crisi sanitària, però que hui “sentim la gran satisfacció que les nostres peticions han sigut escoltades, i les infraestructures danyades del nostre litoral seran reparades amb recursos del govern central”.



L’alcalde de Sueca ha volgut agrair tota la gestió realitzada per Demarcació de Costes de València, així com la realitzada pels diferents departaments i regidors de l’Ajuntament de Sueca “que han col·laborat de manera directa per a exigir la nostra reivindicació”.



Per la seua banda, l’alcalde del Perelló, Juan Botella, ha manifestat la seua satisfacció per l’aconseguit, i ha volgut destacar “el treball conjunt realitzat per part dels tres ajuntaments, coordinat excel·lentment per Dimas Vázquez. Vull agrair també la cobertura que ens han donat tots els mitjans de comunicació davant la nostra reivindicació de solucionar esta situació al més prompte possible; així com agrair a l’equip de govern i a la ciutadania del Perelló la confiança que han depositat en mi i l’ànim que m’han transmés en innombrables ocasions. Han sigut dos mesos molt complicats però, al final, la gestió i coordinació dels tres ajuntaments ha aconseguit resoldre, de la millor manera possible, una situació que a priori es presentava molt complicada. Em sent satisfet de complir amb el meu compromís que, d’una manera o una altra, els veïns i veïnes disfrutaren del nostre benvolgut passeig”.



L’alcalde de Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, ha mostrat també la seua satisfacció per esta decisió i, a més, “perquè la duran a terme més prompte del que podíem pensar. Confiem que este estiu estiga solucionat”.