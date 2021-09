Sueca inicia la campanya de la sega de l’arròs

Connect on Linked in

Des de la setmana passada, el paisatge del terme municipal de Sueca comença a omplir-se de maquinària agrícola treballant en la campanya de la sega de l’arròs. Per este motiu, el regidor d’Agricultura, José Luis Ribera, ha demanat als usuaris i usuàries d’estes vies agrícoles que extremen la precaució ja que, durant estes setmanes, el trànsit de segadores per estos camins serà incessant. “Ens trobem en l’inici de la campanya i, al llarg d’esta setmana, podrem veure ja la maquinària pel terme municipal a ple rendiment. Esperem que el temps ens acompanye i poder-la acabar sense imprevistos”.

“Com tots els anys per estes dates, el nostre terme municipal es nodreix de vehicles i accessoris agrícoles que poden arribar a dificultar en algun moment la circulació. Des de l’Ajuntament, demanem comprensió a la ciutadania que puga patir alguna molèstia, ja que hem de ser conscients que ens trobem en un parc natural en el qual el cultiu de l’arròs és el nostre principal recurs agrícola. Com a alcalde de Sueca vull desitjar a tot el sector agrari local una molt bona collita. Cal recordar que este sector va ser un dels primers que es va oferir de manera altruista per a desinfectar els nostres carrers en plena primera, i successives, ones de la pandèmia i, per això, des de l’Ajuntament els estem molt agraïts i tenim previst, quan les limitacions sanitàries siguen més propícies, brindar-los un reconeixement públic”, ha indicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

Per la seua part, José Luis Ribera ha expressat que encara és molt prompte per a fer un balanç però que, en principi, s’espera un resultat acceptable de la campanya. Sobre què fer amb la palla de l’arròs, ha explicat que, des de Sueca, s’ha sol·licitat poder cremar-la, però que la Conselleria, de moment, només els ha permés fer-ho en els terrenys que corresponen a la zona A, pròxima a Sollana. “Seria interessant que des de la Conselleria reconsideraren la seua decisió i ens permeteren la crema de la palla en tot el terme”, en paraules de José Luis Ribera.

Finalment, i després de l’anunci de la Regidoria de Sanitat de realitzar hui dimarts 28, a les 12 hores, en el vacunòdrom de Sueca, un gest simbòlic a través d’un minut d’aplaudiments en agraïment a tot l’esforç col·laboratiu que s’ha dut a terme, i que ha fet possible l’èxit de la campanya de vacunació a Sueca, José Luis Ribera ha volgut remarcar “el gran suport i col·laboració desinteressada que, des del primer moment de la pandèmia, ha mostrat el sector agrícola oferint-se voluntari amb la seua maquinària per a la fumigació de tota la ciutat, i zona marítima, en els primers moments de la crisi sanitària i durant els mesos posteriors. Per això, encara que hui no podran ser presents per motius de treball, una gran part d’este aplaudiment és també per a ells”.